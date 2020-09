Xiaomi Mi Band 5 za mniej niż 100 zł. Na taką promocję czekałem

Mi Band 5 za mniej niż 100 zł? To możliwe

Właśnie pojawiła się dobra okazja, aby kupić najnowszą opaskę sportowąw naprawdę dobrej cenie. Urządzenie w Polsce kosztuje 179 zł, ale decydując się na zakupy za pośrednictwem AliExpress można sporo zaoszczędzić. Jak dużo? Nawet kilkadziesiąt złotych.Mi Band 5 to doskonały gadżet dla osób chcących regularnie śledzić własną aktywność fizyczną. Najnowszy model został wyposażmy w delikatnie większy ekran i dużo wygodniejsze, magnetyczne złącze ładowania. Na froncie znajdziemy kolorowy wyświetlacz z ponad 65 motywami. Opaska wspiera 11 trybów sportowych, a nowościami w "piątce" są: maszyna do wiosłowania, skakanka, joga i trening eliptyczny. Na uwagę zasługuje też wodoodporności, śledzenie cyklu menstruacyjnego u kobiet i 24-godzinne monitorowanie tętna i snu.Opaska dostępna jest aktualnie w promocji na AliExpress . Korzystając z kodu zniżkowego finalna cena zostanie obniżona do. Co ważne, w zestawie otrzymujemy szkło ochronne na wyświetlacz. Wysyłka jest darmowa, a czas dostawy nie powinien przekroczyć trzech tygodni.