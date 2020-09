Jaki telewizor do 2500 zł? Przegląd rynku

Przegląd niedrogich telewizorów.

Często słyszę prośbę od czytelników lub znajomych o kilka wskazówek co do wyboru TV w konkretnym budżecie. Dla wielu osób wielkość przekątnej nie jest tak istotna, jak pułap cenowy, w jakim powinien znaleźć się nowy sprzęt. Dziś zatem krótki przegląd rynku dla osób poszukujących produktów w cenie do 2500 zł.W większości przypadków zapytania osób dysponujących takim budżetem dotyczą przekątnej około 50”, choć zdarzają się również prośby o pomoc podczas wyboru egzemplarzy 43”. Nie każdy bowiem dysponuje pomieszczeniem, w którym sprawdzi się 55”. Mniejsze telewizory przede wszystkim są wybierane do mniejszych mieszkań lub jako prezent dla nastolatków do ich pokojów.Zanim przejdę do wskazania modeli, na które warto zwrócić uwagę, parę słów tytułem wstępu. Należy mieć na uwadze, że telewizory kwocie do 2500 zł często są urządzeniami budżetowymi. Przede wszystkim w tej cenie w żadnym wypadku nie znajdziemy odbiorników OLED . Po drugie, nie ma również realnej możliwości zakupieniaoferującego technologie FALD (tylne pełne podświetlenie z lokalnym/strefowym wygaszaniem).W przypadku przekątnych np. 43” producenci rzadko decydują się wyposażyć swoje TV w najnowsze technologiczne rozwiązania, gdyż mniejsze modele nie stanowią głównego segmentu rynku. Przypomnę, że ze wstępnych estymacji sprzedażowych na rok 2020 r. odbiorniki 55” będą stanowiły 40% udział w całym rynku.Jeśli liczycie, że do 2500 zł uda wam się zakupić TV w 65”, niestety muszę was rozczarować - będzie ciężko. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku telewizorów dysponujących matrycą 100Hz/120Hz. W tej cenie bardzo rzadko pojawiają się tego typu urządzenia, choć zdarzają się tzw. perełki. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku swoją opinię opieram na podstawie regularnych cen produktów. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w czasie okresowych promocji wybór zarówno egzemplarza 65” jak i TV z matrycą 100 Hz może być większy.Zakładam, że osoby poszukujące TV 55”/50” w budżecie do 2 500 zł nie mają wygórowanych oczekiwań np. nowość rynkowa. Warto zatem zawsze zwrócić uwagę na modele z ubiegłego roku, które występują w atrakcyjnych cenach. Niestety w większości przypadków produkty z 2020 r. na chwile obecną nie uległy znaczącej obniżce cenowej.Wszystkie wymienione w tym zestawieniu egzemplarze dysponują rozdzielczością 3840 x 2160 (UHD), matrycą o częstotliwości odświeżania 50Hz/60Hz oraz odtwarzają bez problemu materiały z HDR np. z serwisów VOD Netflix, Chili TV.Chińska firma Xiaomi - znana z produkcji smartfonów - w tym roku zadebiutowała na polskim rynku w segmencie TV modelem Mi TV 4S. Kika miesięcy temu 55” telewizor trafił do naszej redakcji na test i muszę przyznać, że wypadł w nim bardzo przyzwoicie. Obecnie 55” to koszt rzędu 1799 zł, a 43” – 1399 zł.

Telewizory z technologią Quantum Dot do 2500 zł

Na pokładzie odbiorników znajdziemy system Android TV 9.0. Zastosowanie przez producenta w urządzeniach podświetlenia typu Direct LED jest dużym plusem, gdyż to rozwiązanie jest mniej podatne na tzw. Clouding (w trakcie emisji ciemnych scen na ekranie pojawią się szare plamy spowodowane nierównomiernym podświetleniem matrycy) w porównaniu do Edge LED (tylne podświetlenie).W ofercie Samsunga do kwoty 2500 zł wato zwrócić uwagę na modele z serii Crystal LED z 2020 r. TU8502 występuje w cenie przybliżonej: 50” – 2000 zł, 55” - 2300 zł. W urządzeniach wykorzystano matrycę typu VA. Odbiorniki działają w oparciu o system Tizen, uznawany za jeden z najlepszych na rynku, oraz dysponują kompatybilnością z AirPlay2. Otrzymały one również funkcję Tryb Ambient zarezerwowany w latach ubiegłych dla serii QLED.Według producenta zastosowanie technologii podświetlania Dual LED ma zapewnić wyraźniejszy kontrast i głębsze kolory, dopasowując temperaturę koloru podświetlenia do oglądanej treści. Telewizory oferują kilka dedykowanych rozwiązań dla graczy: opcję Game Motion Plus, tryb Gry oraz niski input lag.Większość modeli Philips z 2020 r. w cenie poniżej 2500 zł została wyposażona w autorski system - Saphi. Na chwilę obecną nie miałem okazji sprawdzić jak działa to oprogramowanie, więc z przyczyn oczywistych nie podejmuję się ich rekomendacji. Natomiast z tegorocznej oferty jest jeden egzemplarz poniżej kwoty 2500 zł, który dysponuje systemem operacyjnym Android TV.Mowa tu o 43” PUS8535 z serii Performance. Odbiornik oferuje 3-stronny system Ambilight, procesor P5 czwartej generacji, jedno złącze USB 3.0, podświetlenie Direct LED oraz matrycę typu IPS. Telewizor jest następcą udanej serii PUS7334/12, którą testowaliśmy w zeszłym roku w wersji 50”. W chwili obecnej model ten jest nadal dostępny w sieciach handlowych w kwocie około 2400 zł. W przypadku tego urządzenia zastosowano matrycę VA i podświetlenie Direct LED, odtwarza on formaty HDR10+, Dolby Vision.Konsumentów poszukujących urządzeń z technologią Qunatum Dot (kropka kwantowa) do 2500 zł, muszę trochę zmartwić, gdyż liczba odbiorników do wyboru jest dość mocno ograniczona. Przypomnę mniej zorientowanym czytelnikom, że TV QLED na polskim rynku oferują Samsung oraz TCL (przy czym koreański producent jest absolutnym liderem w tym segmencie, a zarazem dysponuje bardzo szeroką ofertą).W ofercie TCL znajduje się model QLED C715 z 2020 r. - 55” w cenie około 2500 zł oraz 50” – 2 100 zł. Dysponują one podświetleniem Direct LED oraz matrycą typu VA, która w porównaniu do IPS lepiej radzi sobie z odwzorowaniem czerni. Systemem operacyjnym, znajdującym się w TV, jest Android 9.0. Odbiornik został wykończony estetyczną metalową ramką, natomiast podstawę można ustawić według własnych preferencji - wąsko lub szeroko. Obecnie w redakcji testujemy wyższy model TCL QLED 65” - C815, wyposażony w system audio Onkyo i matrycę 100 Hz.Jeśli zechcecie zakupić QLED'a koreańskiego producenta, będziecie zmuszeni sięgnąć po egzemplarz z 2019 r – 49Q67RAT lub 43Q60RAT , gdyż tylko one występują obecnie w cenie poniżej 2 500 zł. Bez wątpienia najmocniejszą stroną TV jest system Tizen oraz procesor Qunatum 4K. W telewizorach zastosowano podświetlenie Edge LED, 49Q67RAT został wyposażony w matrycę typu VA.Warto zwrócić uwagę na funkcję Tryb Gry, która poprawia płynność i ostrość obrazu. niski. W odbiornikach został zainstalowany Tryb Ambient - funkcja dekoracyjno-informacyjna. Za pomocą tej opcji możemy na ekranie TV wyświetlić np.: tło analogiczne do koloru ściany, na której znajduje się urządzenie, pokaz zdjęć, bieżące informacje, pogodę, zegar, dekory.Na koniec mała uwaga w kwestii możliwości, jakimi dysponują wymienione urządzenia w trakcie emisji materiałów HDR, Dolby Vision. Telewizory do kwoty 2500 zł z reguły radzą sobie dość średnio z wyświetlaniem tego typu treści, gdyż ich ekrany mają przeciętną jasność. Zdaję sobie jednak sprawę, że dla konsumentów poszukujących odbiorników w tej cenie liczą się nieco inne elementy: ogólny komfort z użytkowania sprzętu, możliwość korzystania z aplikacji VOD, przyzwoita reprodukcja kolorów.