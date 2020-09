Sony zapowiedziało pokaz PlayStation 5. Cena i data premiery PS 5 już w środę

Wszystko o PlayStation 5 - już za parę dni.





Pokaz PlayStation 5 już w nadchodzącą środę

Premiera PlayStation 5 w sklepach to wciąż wielka niewiadoma - prognozuje się jednak, że next-gen Sony trafi do sprzedaży jeszcze w listopadzie tego roku. Cena PlayStation 5 pozostaje również jedynie w sferze domysłów, choć wcześniej mówiło się o kwocie rzędu 499 dolarów. Jedynie specyfikacja PlayStation 5 jest już znana i na tej podstawie tworzy się już różnego rodzaju przedpremierowe i niezbyt sensowne porównania. Co lepsze: PlayStation 5 czy Xbox Series X ? Na to pytanie obecnie nie możemy Wam odpowiedzieć, ale dowiecie się od nas tego, kiedy zostaną rozwiane inne wątpliwości na temat nowego produktu dla graczy rodem z Japonii.Pokaz PlayStation 5 został oficjalnie zapowiedziany przez firmę Sony na przyszły tydzień. Już 16 września o godzinie 22:00 czasu polskiego firma przedstawi najnowsze informacje, dotyczące gier tworzonych na omawianą tu konsolę. Przy okazji zaprezentowane zostaną niemalże na pewno różne warianty wyczekiwanego urządzenia, ich ceny oraz informacje o tym, kiedy sprzęt trafi do przedsprzedaży i regularnej sprzedaży na całym świecie.