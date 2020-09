26 gadżetów z AliExpress za mniej niż 10 złotych

Co kupić na AliExpress w niskiej cenie?





Najciekawsze gadżety z AliExpress to nasz coniedzielny cykl publikacji, z których możecie dowiedzieć się co warto kupić w Chinach. Obecnie kontynuujemy serię artykułów skupiających się na produktach najtańszych. Darmowa wysyłka do Polski obejmuje wszystkie lub zdecydowaną większość polecanych tutaj gadżetów – jeśli uda się Wam zaoszczędzić na niej kilka złotych, możecie dorzucić kilka produktów ekstra do koszyka, prawda? W tym tygodniu odpowiadam na pytanie: co kupić na AliExpress do 10 złotych?



1. Mini konsolka JRGK z kultową grą Tetris i innymi





Aby grać we wciągające gry wcale nie potrzeba najnowszego peceta, ani też drogiej konsoli. Wystarczy smartfon lub... konsolka za 10 złotych. Na proponowanym przez nas urządzeniu wgrane są kultowe w latach 90' produkcje takie jak kilka odmian Tetrisa, "czołgi", Pinball oraz wyścigi samochodowe. Tego rodzaju gadżety robiły furorę za czasów mojej młodości.



Cena: ok. 10 złotych



2. Dwa breloki puzzle z imieniem Twoim i drugiej połówki lub przyjaciela

Kicz? Wcale nie. Za cenę niecałych 10 złotych kupicie breloczki z dwoma uzupełniającymi się puzzelkami. Możecie poprosić o wygrawerowanie na nich imienia swojego i bliskiej Wam osoby lub na przykład daty i inicjałów.



Cena: ok. 9 złotych



3. Brelok do kluczy z fiolką na płyn 30 ml - mnóstwo wzorów

Oto niewielki brelok w postaci ładnego etui oraz chowanej w nim buteleczki o pojemności 30 mililitrów. Zamknijcie w niej swoje ulubione perfumy, a skorzystacie z nich zawsze wtedy, kiedy poczujecie potrzebę. Super pomysł na drobny prezent!



Cena: ok. 8 złotych



4. Złączka przedłużająca do kabla ethernetowego RJ-45

Praktyczny gadżet. Nie macie jednego naprawdę długiego kabla ethernetowego ale dysponujecie dwoma krótszymi? Połączycie je za pomocą tego oto konektora.



Cena: ok. 9 złotych



5. Splitter jack 3,5 mmm na dwa wyjścia

Przejściówka, która w prosty sposób pozwala rozdzielić sygnał na dwa różne urządzenia - na przykład głośniki i słuchawki. Po co non-stop przepinać kable?



Cena: ok. 6 złotych



6. Gruszka do wydmuchiwania kurzu

Sprężone powietrze nie zawsze jest rozwiązaniem idealnym, a dmuchnięcie za pomocą ust nie gwarantuje stworzenia odpowiednio mocno skupionego strumienia powietrza. W wielu przypadkach do usunięcia kurzu przyda się taka oto gruszka. Za jej pomocą można czyścić soczewki teleskopu, lustro w aparacie lub instrumenty muzyczne.



Cena: ok. 5,60 złotych



7. Ładne etui na Apple AirPods

Etui na słuchawki Apple AirPods nie musi być nudne. Te pojemniczki są nie tylko ładne, ale także dobrze wykonane.



Cena: ok. 10 złotych



8. Tanie słuchawki bezprzewodowe Bluetooth

Po słuchawkach bezprzewodowych za 7 złotych nie powinniście spodziewać się cudów. Opinie kupujących jednoznacznie sugerują jednak, że nie grają tak tragicznie, jak mogłoby się wydawać. Idealne słuchawki zapasowe, których nie szkoda Wam będzie zgubić.



Cena: ok. 7 złotych



9. Nici dentystyczne Xiaomi Soocare

Bardzo wygodny zestaw nici dentystycznych z urządzeniem ułatwiającym czyszczenie przestrzeni między zębowych od Xiaomi. Po co babrać sobie dłonie?



Cena: ok. 7 złotych



10. EDC - widelec, łyżka, nóż i otwieracz w jednym

Gadżet EDC przydatny na każdym wypadzie w góry, kempingu i innych wyjazdach. Zajmuje mało miejsca i jest dobrze wykonany.



Cena: ok. 9 złotych



11. Przejściówka USB-C do jack 3.5 mm

W zestawie z Waszym smartfonem nie było przejściówki USB do jack 3.5 mm? A może ją zgubiliście? A może chcecie mieć zapasową lub jedną po prostu zostawić w samochodzie? Polecamy zakup tej - jest niedroga i cieszy się świetnymi opiniami.



Cena: ok. 10 złotych z kuponem na pierwsze zakupy lub innym



12. Brelok z padem stylizowanym na DualShocka

Fajny brelok do kluczy z kilkoma przywieszkami, z których najciekawszą jest niewielki gamepad, do złudzenia przypominający DualDhocka od PlayStation.



Cena: ok. 8 złotych



13. Uchwyt samochodowy na smartfon montowany na kratkę nawiewu

Praktyczny uchwyt samochodowy na smartfon. Montowany do kratki nawiewu w bardzo prosty sposób utrzymuje smartfon z ekranem o przekątnej od 4,7 do 6,5-cala w odpowiedniej pozycji, na zasadzie grawitacyjnej.



Cena: ok. 9 złotych



14. Kabel USB-C z podświetleniem i końcówką magnetyczną (wymienną)

Kabelek USB-C o maksymalnej mocy ładowania na poziomie 12 W. Ma magnetyczną końcówkę, którą można zamienić na złącze Lightning lub micro USB (są sprzedawane osobno). Nie chce mi się wierzyć w tak ładne podświetlenie kabla - podejdźcie do niego z dystansem.



Cena: ok. 7,50 złotych



15. Statyw na smartfona z pilotem Bluetooth

Tripod to obowiązkowy gadżet dla wszystkich miłośników fotografii mobilnej. Jeśli chcecie sam tripod, bez samowyzwalacza Bluetooth, zapłacicie za niego kilka złotych taniej. Pilot jet jednak przydatny, więc...



Cena: ok. 10 złotych



16. Kolorowe paski do zegarków Garmin - bajecznie tanie

Jeśli korzystacie z zegarków marki Garmin, wiecie doskonale jak drogie są akcesoryjne paski. Warto kupić je w Chinach! Są dostępne w wielu kolorach i rozmiarach i kosztują grosze. Prawdopodobnie da się je dopasować do wielu różnych zegarków o odpowiedniej szerokości mocowania w kopercie.



Cena: od ok. 3 złotych



17. Zaślepka złącza ładowania dla zegarków Garmin - czytaj opis!

Kolejne akcesorium dla posiadaczy zegarków Garmin - warto je kupić, wiem co mówię. Ta zaślepka ochroni port ładowania przed szkodliwym działaniem potu. Jeśli zapomnicie go przetrzeć pod ładowaniem, to pojawi się na nim... korozja utrudniająca z czasem ten proces. Been there, done that. Warto wydać kilka złotych.



Cena: ok. 6 złotych



18. Ładowarka samochodowa 18 W na trzy urządzenia

Popularna i sprawdzona przez mnóstwo osób ładowarka samochodowa o maksymalnej mocy ładowania na poziomie 18 W (na jednym z wyjść) i wyjściami na trzy urządzenia. Dwa z nich ładowane są z natężeniem 2,1 A.



Cena: ok. 8 złotych



19. Rozgałęziacz USB-C na USB-C i jack 3.5 mm

Twój smartfon nie ma złącza jack 3.5 mm i dysponuje jedynie portem USB-C? Zafunduj sobie przejściówkę rozgałęziającą z USB-C do USB-C i jacka 3.5 mm. W tej cenie nie można spodziewać się cudów - telefon da się ładować z natężeniem co najwyżej 1 A. Dobre i to?



Cena: ok. 6,50 złotych



20. Przenośna konsolka Tetris i inne gry

Cena: ok. 10 złotych



21. Wygodna mysz bezprzewodowa z odbiornikiem USB Wi-Fi

A to już klasyk z lat 90' w oryginalnej postaci. Zobaczcie w co grali starsi ludzie pod koniec ubiegłego wieku. Na urządzeniu zainstalowano gry Tetris, Snake, wyścigi samochodowe i... 9996 innych gier. Deklarację traktujcie z przymrużeniem oka - są to rzecz jasna wariacje na temat kilku tytułów bazowych.



Niedroga myszka bezprzewodowa o całkiem wygodnym kształcie, dobrze klikających przyciskach głównych i przyzwoitym sensorze. W zestawie dołączony jest dongle USB pozwalający nawiązać myszce połączenie Wi-Fi z komputerem. W tej cenie to doprawdy fajny sprzęt.



Cena: ok. 10 złotych



22. Przyrząd do wyciągania klawiszy z klawiatury

Po co wyjmować klawisze z klawiatury? A choćby po to, żeby je umyć! Sam to robię i moja klawiatura mechaniczna mimo upływu pięciu (!) lat nadal wygląda jak nowa. Klawisze najłatwiej wyjmiecie za pomocą tego oto narzędzia, które zapobiegnie ich uszkodzeniu.



Cena: ok. 6 złotych



23. Klocki antygrawitacyjne

Ciekawa zabawa dla dzieci małych i dużych. Klocki po złożeniu tworzą intrygującą konstrukcję "antygrawitacyjną", która zaskoczy niejednego gościa.



Cena: ok. 6 złotych



24. Opaska dziecięca z pojemniczkiem na mydło lub żel dezynfekujący



Cena: ok. 5 złotych



25. Latający samolot (35 cm) z oświetleniem lub bez

Interesujący gadżet na nadgarstek małego dziecka, na przykład uczęszczającego do przedszkola. W tej niewielkiej bransoletce umieścić można łagodny środek dezynfekujący lub mydło w płynie. A może nauka dbania o higienę we własnym domu, poprzez zabawę? To dobry pomysł.



A może na następnej imprezie zorganizujesz zawody polegające na tym, kto dalej rzuci ultralekkim modelem samolotu? Przyjemna zabawa dla osób w każdym wieku.



Cena: ok. 8 złotych



26. Brelok antykradzieżowy ze stali nierdzewnej na klucze

Boisz się, że klucze lub pilot dostępu bezkluczykowego do samochodu wypadną Ci z kieszeni? Przed włożeniem do kieszeni, przypnij je do zakładanego na pasek od spodni akcesorium z dodatkowym zapięciem. Ładne, solidnie wykonane i zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przytwierdzonych doń przedmiotów.



Cena: ok. 6 złotych



