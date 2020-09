Tani Redmi 9C z NFC w Polsce. Jaki smartfon do 500 złotych? Ten jest OK

Niedrogi smartfon z NFC.

Xiaomi wprowadza oficjalnie na polski rynek kolejny smartfon. Tym razem nie jest to jednak ani flagowiec, ani nawet sprzęt ze średniej półki, a przedstawiciel najniższego segmentu cenowego. Redmi 9C już wkrótce będzie zapewne stanowił niemal uniwersalną odpowiedź na pytanie: jaki smartfon do 500 złotych kupić?Niemałe zaskoczenie, prawda? Tani smartfon Redmi 9C wyposażono w moduł NFC umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych. To zdumiewające biorąc pod uwagę fakt, iż sprzęt w wersji z 2 GB pamięci RAM i 32 GB przestrzeni na dane wyceniono na jedyne 499 złotych. Czym jeszcze kusi omawiany tu telefon?

Redmi 9C w kolorze pomarańczowym. Czy to najładniejsza z wersji kolorystycznych? | Źródło: Xiaomi

Potrójny aparat i inne parametry

Redmi 9C 2/32 - 499 złotych

- 499 złotych Redmi 9C 3/64 - 599 złotych

Redmi 9C to przede wszystkim 8-rdzeniowy układ MediaTek Helio G35 o taktowaniu do 2,3 GHz. Obraz wyświetlany jest na 6,53-calowym ekranie Dot Drop o rozdzielczości HD+, a urządzenie zasilane jest przez baterię o słusznej pojemności 5000 mAh. Szybkie ładowanie? No, niekoniecznie. Akumulator da się ładować z mocą 10 W.Na miłośników fotografii czeka potrójny aparat w niespecjalnej konfiguracji. Głównemu sensorowi 13 Mpix towarzyszy sensor o rozdzielczości 2 Mpix do zdjęć makro oraz 2 Mpix do odczytu głębi tła. Z przodu umieszczono kamerkę o skromnej rozdzielczości 5 Mpix.Redmi 9C ma potrójny aparat. Teleobiektywu i obiektywu szerokokątnego - brak. | Źródło: XiaomiProducent nie zapomniał o złączu jack 3.5 mm, jednak z niewytłumaczalnego powodu postawił na złącze micro USB zamiast USB-C.Urządzenie o wymiarach 164.9 x77.07 x 9.0 mm waży 196 gramów.Redmi 9C z Androidem 10 i MIUI 12 na pokładzie sprzedawany będzie od 14 września bieżącego roku w kolorach Midnight Gray (szarym), Sunrise Orange (pomarańczowym) i Twilight Blue (niebieskim). Do sklepów trafią warianty:Od jakiegoś czasu w polskich sklepach kupić można także modele Redmi 9 oraz Redmi 9A Źródło: Xiaomi