Play blokuje smartfony za niespłacanie rat. Koniec El Dorado dla oszustów

Ważna informacja dla kupujących smartfony.





Blokada IMEI w Play

"Dla klientów, którzy postępują według umówionych zasad i regularnie dokonują płatności absolutnie nic się nie zmienia! Nowego rozwiązania powinny obawiać się osoby, które chcą wykorzystać możliwość otrzymania telefonu z bardzo niską opłatą na start i liczą na brak konsekwencji po złamaniu warunków umowy."

Blokada IMEI to bardzo skuteczny sposób walki z osobami niespłacającymi rat za smartfony zakupione u operatorów. Od dłuższego czasu blokada smartfonów stosowana jest przez sieci Plus i T-Mobile. 22 lipca informowaliśmy Was, że blokadę IMEI wprowadziła także sieć Orange . Dziś do tego grona dołączył ostatni z operatorów pobłażających oszustom i osobom zalegającym ze spłatą zobowiązań.O zmianie dotychczasowego stanowiska przedstawiciele fioletowego operatora informują w swoim komunikacie prasowym. Wprowadzenie blokady IMEI kupionego smartfona w przypadku niespłacania rat przez kupującego podyktowane jest zamiarem zniechęcenia nieuczciwych osób, które wybierając oferty Play z góry zakładają, że nie spełnią swojego zobowiązania.- uspakaja operator.Zmiany w Play wprowadzone zostają już od dziś, tj. 11 września 2020 roku. Osoby zawierające umowy na starych zasadach nie zostają objęte nowymi zapisami regulaminu.