Hulajnogi, precz z chodnika! Pojadą razem z samochodami

Zmiany budzą spore emocje.

Trwają prace nad ustawą regulującą zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, a także innych urządzeń transportu osobistego (UTO) w Polsce. Jesteśmy cyklicznie informowani o kolejnych obostrzeniach, które mają zostać wprowadzone przez nowe prawo. Tym razem w ich temacie wypowiedział się minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dumny z tego, że Polska jako jeden z pierwszych krajów w Europie zajmuje się takimi przepisami.Obecnie status prawny hulajnóg elektrycznych w Polsce jest bardzo niejasny. Osoby kierujące tymi pojazdami poruszają się na nich w zasadzie wszędzie - po chodnikach, drogach rowerowych, a nawet ulicą. Polski ustawodawca uważa, że przed kierującymi UTO (deskami elektrycznymi, hulajnogami, i innymi pojazdami) należy chronić pieszych. W związku z tym zapowiedziano, że urządzenia te znikną z chodników.W rozmowie z serwisem Money.pl Andrzej Adamczyk podaje, że hulajnogi elektryczne wylądują na drogach rowerowych. W razie braku stosownej infrastruktury, kierujący UTO będą musieli przemieszczać się na nich na drogach - o prędkości dopuszczalnej do 50 km/h, oczywiście skrajem jezdni. Rodzi to oczywiście pytanie o bezpieczeństwo posiadaczy UTO, narażonych na kontakt z autami. Do tego problemu Adamczyk się nie odniósł. Wiadomo jednak, że polski ustawodawca nie chce, aby na UTO przemieszczały się osoby młode.Wcześniej podawaliśmy , że nowela prawa o ruchu drogowym wprowadzi definicję urządzenia transportu osobistego. Maksymalne długość i szerokość będą mogły wynosić, odpowiednio 1,25 m i 90 centymetrów. Prędkość maksymalna ograniczona ma zostać do 25 km/h.

Hulajnogi elektryczne na ulicach - czy to dobry pomysł? | Źródło: Canva Pro

"Zima nie jest dobrym czasem dla elektrycznych hulajnóg i deskorolek. Wiosną już powinniśmy mieć przepisy, o których wiele będziemy mogli powiedzieć i edukować tych, którzy korzystają z UTO. Zapisy są praktycznie rzecz biorąc gotowe."

Czy przeniesienie hulajnóg elektrycznych na ulice i ścieżki rowerowe to dobry pomysł?

Postuluje się, aby do kierowania UTO były niezbędne uprawnienia - takie jak na rower. Do przemieszczania się za pomocą UTO niezbędna będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby powyżej 18 roku życia będą mogły poruszać się bez uprawnień. Osoby poniżej 10 roku życia nie będą mogły korzystać z UTO, nawet pod opieką dorosłych.Nowe przepisy wejdą w życie najpewniej na początku 2021 roku.- mówił Andrzej Adamczyk.Zrobienie porządku z pędzącymi pomiędzy pieszymi nie rzadko z prędkością ok. 30 km/h UTO jest oczywiście zasadne. Infrastruktura rowerowa w Polsce jest jednak fatalna - tak w kwestii długości DDR, jak i stanu wielu z nich. Z wyłączeniem największych miast próżno jest szukać dobrej jakości dróg rowerowych, po których mogłyby poruszać się wyposażone w znacznie mniejsze od rowerowych koła hulajnogi elektryczne.Jak wyglądałoby sygnalizowanie zamiaru skrętu na UTO na ruchliwej ulicy? Dłonią? Przecież najechanie małym kołem na jakikolwiek ubytek drogowy z tylko jedną ręką na kierownicy jest receptą na niebezpieczny wypadek.Czy marginalizowanie tych pojazdów jest dobrym pomysłem? Zapraszamy do dyskusji.Źródło: Money.pl