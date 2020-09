Polska premiera składanej Motoroli razr 5G. Mieliśmy ją w ręku

Cóż za konstrukcja!





Motorola razr 5G robi na żywo genialne wrażenie. Nie chodzi tutaj o samą składaną formę, ale także projekt i dobór materiałów. Producent przyłożył się do tej kwestii i to naprawdę widać. W tej kwestii należą się brawa.

Motorola razr 5G to następca Motoroli razr z 2019 roku - pierwszego składanego smartfona producenta, będącego jednocześnie duchowym następcą sławnej Motoroli RAZR V3. Zasłynęła ona nietuzinkowym projektem, który był bardzo cienki i wyróżniał się wśród tłumu. Producent zadbał też o futurystyczny akcent. Opis ten w pełni pasuje również do najnowszego smartfona, którego premierowy event odbył się wczoraj, 10 września 2020 roku w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Sam smartfon robi wrażenie, chociaż grzechem byłoby pominięcie całej otoczki.Pokaz Motorli razr 5G rozpoczął się od prelekcji Oliviera Janiaka. Przypomniała nam trochę historii. Opowiedział, jak 40 lat temu telefon komórkowy zmienił komunikację między nami a światem. Nie zrobił tego przypadkowo - w końcu pierwszy telefon komórkowy stworzyła właśnie Motorola.Agnieszka Stańczuk,sporo mówiła o innowacyjności, przełamywaniu granic i ryzyku, które są elementami wizjonerstwa. Przekonywała, że inżynierowie Motoroli motywowani są przełomowymi rozwiązaniami i innowacją. Przypomniała także, że oprócz pierwszego telefonu komórkowego Motorola stworzyła pierwszy smartfon z klapką.Kolejne zapowiedzi dotyczyły już samych funkcji smartfona. Agnieszka Stańczuk wraz z Sebastianem Szklarzem (Product Managerem w Lenovo Polska) opowiedzieli zarówno o wytrzymałości, jak i samych funkcjach Motoroli razr 5G. Dowiedzieliśmy się, że nowy zawias powinien wytrzymać 100 otworzeń i złożeń dziennie przez 5 lat, co daje 200 000 powtórzeń. Prelegenci skupili się też m.in na możliwościach dostosowania wyglądu systemu do użytkownika czy funkcjonalności ekranu pomocniczego. Wspomnieli także o genialnych gestach Moto. Miałem okazję ich używać i muszę powiedzieć, że robią robotę.Prezentacja Motoroli 5G uzupełniona została o pokaz mody. Producent chciał podkreślić, że to nie tylko urządzenie użytkowe, ale ze względu na swoje walory może być traktowany jako stylowy dodatek. Z tego powodu premiera została uzupełniona o pokaz kolekcji polskiego projektanta Roberta Kupisz. Modele zaprezentowali kolekcję inspirowaną orientem.Przy trzecim etapie pokazu jeden z modeli zrzucił kotarę odsłaniającą głównego bohatera całego wydarzenia...Tegoroczna Motorola razr 5G zamontowana została na samym środku wybiegu na podświetlonym piedestale. Czuć było, że to najważniejszy punkt programu, na który wszyscy czekają. Po ostatnim pokazie egzemplarze pokazowe zostały udostępnione dla publiczności.Muszę pochwalić Motorolę także za dopracowanie ekranu. W pierwszych składanych smartfonach elastyczny wyświetlacz nie prostował się do końca - przy poruszaniu po nim palcem można było czuć pewne nierówności, które były też dobrze widoczne pod odpowiednim kątem.