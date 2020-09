Polska marka Xblitz wprowadza 3 modele głośników Bluetooth

Wszechstronne urządzenia już dostępne.

Xblitz Harmony - bezprzewodowy głośnik z ekranem LCD

Xblitz Glow - głośnik o kompaktowych rozmiarach

Xblitz Joy - wyraźny i soczysty bas za niewielką cenę

Xblitz, polska marka mająca w swojej ofercie urządzenia technologiczne różnego typu, do swojego portfolio dodała nową linię głośników bezprzewodowych Bluetooth. Według producenta, trzy modele Xblitz Harmony, Glow i Joy charakteryzują się wysoką jakością wykonania, świetnym brzmieniem, prostą obsługą oraz bezprzewodową technologią Bluetooth.Każdy z modeli oferuje co innego. Model Xblitz Harmony posiada wbudowaną funkcję alarmu, która może budzić nas naszymi ulubionymi utworami. Model Glow to głośnik o kompaktowych rozmiarach, który możemy zabrać ze sobą wszędzie. Xblitz Joy to z kolei model wyposażony w pojemną baterię oraz nowoczesny subwoofer. Każdy więc znajdzie model, który będzie odpowiadał jego oczekiwaniom.Xblitz Harmony to jeden z modeli z nowej serii bezprzewodowych głośników marki Xblitz. Model Harmony może pochwalić się ekranem LCD, który oprócz aktualnej godziny wyświetla źródło dźwięku. Xblitz Harmony posiada przydatną funkcję budzika, z którą będziemy mogli budzić się w akompaniamencie naszych ulubionych utworów. Elegancki design sprawia, że głośnik Xblitz Harmony wpasuje się do wystroju każdego wnętrza. Producent wyposażył głośnik w trzystopniowe podświetlenie LED.Xblitz Harmony to model, którego łączna moc głośników wynosi 12 W. Taka moc pozwoli na komfortowe korzystanie z głośnika np. podczas domówki czy ogniska. Wbudowany akumulator pozwala na osiem godzin słuchania muzyki bez konieczności ładowania. Bezprzewodowa technologia Bluetooth zapewnia stabilne i wysokiej jakości połączenie. Dodatkowo muzykę możemy puszczać na trzy inne sposoby - za pomocą pendrive, karty pamięci microSD lub poprzez złącze AUX 3,5 mm.Xblitz Glow to następny bezprzewodowy głośnik z nowej serii polskiej marki. Ten kompaktowy model to idealny kompan, który może towarzyszyć nam przy aktywności fizycznej. Xblitz Glow jest odporny na zachlapania oraz kurz, więc przystosowany jest do pracy na zewnątrz.Producent wyposażył go w przetworniki o łącznej mocy 10W, co sprawia, że głośnik świetnie sprawdzi się także na domówce. Muzykę z głośnika możemy odtwarzać na dwa sposoby - oczywiście za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth oraz portem AUX. Wysokie ciśnienia akustyczne (maksymalnie 100 dBa) oraz bogate basy sprawiają, że oferowany dźwięk jest wysokiej jakości.Wbudowany akumulator ma pojemność 2200 mAh pozwala na korzystanie z głośnika przez maksymalnie osiem godzin. Podświetlenie LED uzupełnia świetny wygląd Xblitz Glow, a duże i łatwo dostępne przyciski zapewniają komfortowe korzystanie z urządzenia.Xblitz Joy to ostatni model z nowej linii głośników bezprzewodowych. Urządzenie to może pochwalić się pojemną baterią, która pozwoli na bezustanne odtwarzanie muzyki przez maksymalnie 10 godzin. Taki długi czas pracy na baterii pozwoli na korzystanie z głośnika podczas domówki, ogniska czy aktywności fizycznej na zewnątrz.Model Xblitz Joy został wyposażony w przetworniki o łącznej mocy 10W oraz nowoczesny subwoofer oferujący mocny, wyraźny i czysty bas. Dodatkowo znajdziemy tutaj innowacyjny system oświetlenia, który przez producenta został nazwany “grą świateł”. System ten dostosowuje się do utworu i efekty świetlne wyświetlane są w rytm muzyki. Muzykę z głośnika Xblitz Joy możemy odtwarzać na trzy sposoby - za pomocą portu AUX, karty pamięci lub bezprzewodowej technologii Bluetooth. Głośnik Xblitz Joy oferuje świetny stosunek ceny do jakości oraz jest prosty w obsłudze.Źródło: Xblitz