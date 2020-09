PS5 dla bogaczy ze złota i platyny. Sprzedaj samochód i zamów już dziś

Na samej górze widać złotą wersję, a tutaj różowe złoto i platynę / foto. Truly Exquisite

Nazwa jest nieco myląca, bo opcje, to nie tylko złoto. Poza tradycyjnym 24-karatowym kruszcem można też wybrać 18-karatowe różowe złoto czy platynę.możecie kojarzyć z naszego wcześniejszego materiału. Wtedy dopiero zapowiedziano złote PS5, ale bez szczegółów. Obecnie poznaliśmy już wszystkie informacje, także ceny.Bardzo bogaci gracze mogą przebierać w trzech wymienionych wersjach wizualnych dla PS5 i PS5 Digital (bez napędu optycznego). Dodatkowo po jednej wersji kontrolera i słuchawek. Każda z konsol w pakiecie zawiera po dwa gamepady i jedną parę 3D Pulse Headset, więc nie trzeba doliczać ich do końcowej należności. Ale jeśli jesteśmy zainteresowani samymi dodatkami, to trzeba za nie dać 649 lub 399 funtów (około 3150 lub 1935 złotych) - kontroler jest droższy. Każdy z wariantów jest limitowany tylko do 250 egzemplarzy.