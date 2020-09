Abonament na konsole Xbox All Access wyłącznie w Media Expert

Znamy cenę.





Jeszcze w tym roku polscy gracze będą mogli skorzystać z programu. Nowa oferta Microsoftu umożliwia nie tylko zakup konsoli, ale również Xbox Game Pass Ultimate, dzięki któremu otrzymamy dwuletni dostęp do ponad 100 gier. Zgodnie z zapowiedzią producenta, Xbox All Access ma kosztowaći będzie można go nabyć wyłącznie w sieci MediaExpert.Microsoft oficjalnie potwierdził, że Polska znalazła się wśród 12 rynków na świecie, na których dostępna będzie abonamentowa oferta Xbox All Access. Gracze, w cenie 99 zł miesięcznie, otrzymają konsolę Xbox One S, a także nieograniczony dostęp do ponad 100 gier z oferty Xbox Game Pass Ultimate oraz EA Play, producenta np. serii FIFA. Z propozycji będzie można skorzystać w okresie świątecznym.