Deepcool CL500 - pojemna obudowa z miejscem na chłodzenie wodne

Zmieści się w niej niemal wszystko.





Deepcool CL 500 - pojemna obudowa ATX

Znalezienie minimalistycznej i przestronnej obudowy komputerowej dobrej jakości jest coraz trudniejsze. Firma Deepcool chwali się, że zaprezentowała właśnie model zaprojektowany z myślą o entuzjastach, który wpisuje się w te wymagania. Deepcool CL500 powinien przypaść do gustu zwłaszcza osobom rozważającym montaż chłodzenia wodnego.Konstrukcja marki Deepcool została wyposażona niemal w całości w ażurowe panele przedni i górny, które mają poprawić cyrkulację powietrza. Fani chłodzenia cieczą mogą zamontować aż trzy zestawy AiO, a maksymalna długość radiatora wynosi 360 mm.Ścianki boczne, z których jedną wykonano z hartowanego szkła, mają magnetyczne mocowania. Wierzchni panel można "uwolnić" jednym przyciskiem i zyskać tym samym szybki dostęp do wnętrza komputera. Wygodne!Obudowa Deepcool CL500 cechuje się zintegrowanym hubem pozwalający na podłączenie czterech wentylatorów z regulacją obrotów metodą PWM. Dzięki temu sam proces doprowadzenia zasilania do wentylatorów chłodzenia wodnego ma być prostszy, a utrzymanie okablowania w ładzie - jeszcze łatwiejsze. Posiadaczy opadających, ciężkich kart graficznych ucieszy wbudowany, regulowany stojak dla GPU, który wciąż nie jest rynkowym standardem.Obudowa Deepcool CL500 dysponuje funkcjonalnym panelem I/O z dwoma portami USB 3.0, jednym USB-C w wersji 3.2 Gen 2 oraz gniazdem audio typu combo. Wewnątrz jest dość miejsca na maksymalnie cztery dyski (dwie zatoki 2,5" i dwie 3,5"), siedem kart rozszerzeń i sześć wentylatorów, z których jeden o średnicy 120 mm, jest w komplecie. Chłodzenie procesora może mieć maksymalnie 165 mm wysokości, a karta graficzna do 330 mm długości.Wykonana ze stali, hartowanego szkła i tworzyw sztucznych obudowa Deepcool CL500 waży niemal 8,5 kg. Do sprzedaży trafi ona jeszcze w tym kwartale, a jej cena powinna oscylować w okolicach 350 złotych.Źródło: inf. prasowa