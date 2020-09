Xbox Series X czy Xbox Series S? Porównanie specyfikacji konsol

Którą z konsol kupić?





To będzie dobry rok dla miłośników gier komputerowych. Jakiś czas temu NVIDIA zaprezentowała fenomenalnie zapowiadające się karty graficzne GeForce RTX 3000 , a teraz Microsoft zdradził w zasadzie wszystkie interesujące nas szczegóły na temat konsol Xbox Series S i Xbox Series X. Poznaliśmy nie tylko ich wygląd, ale nawet polskie ceny. Przyjrzyjmy się bliżej ich specyfikacji i porównajmy je ze sobą.Niech punktem wyjścia dla porównania będą ceny obu konsol. Przypomnijmy je:Warto przy tym nadmienić, iż zestaw w postaci konsoli Xbox Series S i usługi Xbox All Access będzie dostępny w abonamencie w wysokości 99 złotych miesięcznie.

Xbox Series X Xbox Series S CPU 8-Core AMD Zen 2 @ 3.8 GHz, 3.6 GHz z SMT 8-Core AMD Zen 2 @ 3.6 GHz, 3.4 GHz z SMT GPU AMD RDNA 2, 52 CU @1825 GHz AMD RDNA 2, 20 CUs @1565GHz Moc obl. GPU 12.15 TFLOPS 4 TFLOPS SoC Autorski, 7 nm Autorski, 7 nm RAM 16 GB GDDR6 - 10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s 10 GB GDDR6 RAM – 8 GB @ 224 GB/s, 2 GB @ 56 GB/s Wydajność docelowa 4K w 60 kl./s., do 120 kl./s. 1440p w 60 kl./s., do 120 kl./s. Pamięć 1 TB PCle Gen 4 NVMe SSD

2.4 GB/sek nieskompres.

4.8 GB/sek skompres. 512 GB PCle Gen 4 NVMe SSD

2.4 GB/sek nieskompres.

4.8 GB/sek skompres. Dod. pamięć 1TB Expansion Card 1TB Expansion Card Kompatybilność wsteczna Tysiące gier z Xbox One, Xbox 360 i Xbox, od razu po premierze. Kompatybilność z akcesoriami z Xbox One Tysiące gier z Xbox One, Xbox 360 i Xbox, od razu po premierze. Kompatybilność z akcesoriami z Xbox One Napęd 4K UHD Blu-ray BRAK Wyjście HDMI 2.1 HDMI 2.1 Cena 2249 zł 1349 zł

Procesor i GPU

Przestrzeń dyskowa i napęd optyczny





Która konsola dla kogo?

Idealną konsolą dla "casuali" wydaje się Xbox Series S. Niedzielni gracze nie powinni być niezadowoleni z racji braku napędu płyt, a niewielka przestrzeń dyskowa nie będzie im przeszkadzać, bo nie będą jej przeładowywać kolejnymi tytułami. Czy będzie im wadzić mniejsza moc obliczeniowa? Przypuszczam, że nie, bowiem rozgrywka w 2K i 60 klatkach na sekundę brzmi naprawdę nieźle. Brak obsługi rozdzielczości 4K? Cóż, wszystko ma swoją cenę.





Xbox Series X jest jedynie odrobinę droższy od Xboxa One X z dnia jego debiutu. Cena wydaje się bardzo sensowna i jeśli tylko biblioteka gier dopisze, to jest to interesująca propozycja dla graczy, którym nie zależy na tytułach na wyłączność. Tych powinno się szukać raczej na konsoli







Nie sprawdziły się przede wszystkim czarne prognozy, jakoby skromna moc obliczeniowa Xbox Series S skazywała z góry konsolę na niepowodzenie. W tańszej z konsol zastosowana podobne podzespoły, choć oczywiście nieco "przycięte" od strony wydajności. Taktowanie CPU jest praktycznie identyczne, a największe różnice leżą w GPU, gdzie Series S dysponuje zaledwie 20 CU. Series S otrzymało też znacznie wolniejsze pamięci.Pomimo powyższych, tańsza konsola ma gwarantować możliwość płynnej zabawy w 2K i 60 klatkach na sekundę i w Full HD nawet w 120 klatkach na sekundę. Czy we wszystkich grach? Oj, chciałbym w to wierzyć... Mało? W cenie 1249 złotych chyba nie ma sensu narzekać. Xbox Series S nie będzie konsolą przeznaczoną dla kolekcjonerów gier w formie fizycznej. Microsoft nie wyposażył jej bowiem w optyczny napęd. W obliczu tego dziwi nieco zastosowanie mniejszego niż w przypadku Xbox Series X dysku SSD PCIe o pojemności zaledwie 512 GB. To niepokojący rozmiar biorąc pod uwagę to, jak wiele przestrzeni dyskowej wymagają dzisiejsze gry. Tą będzie można zwiększyć, ale... nie wiadomo jeszcze za jakie pieniądze.