Przenosisz numer? Play zapłaci nawet 9 rat za nowy smartfon

Do wyboru urządzenia Xiaomi i Samsung.





Promocyjne oferty Play L lub Play HOMEBOX

Play wprowadza nową ofertę dla osób przenoszących numer. W najnowszych ofertach operator umożliwia korzystny zakup smartfonów, za które sam zapłaci 6 lub nawet 9 rat.Duże paczki danych, nielimitowane rozmowy i SMS-y czy dostęp do Amazon Prime Video na pół roku to tylko część korzyści, które w najnowszych taryfach zapewnia operator. Teraz Play daje także możliwość wyboru jednego spośród smartfonów, w tym modeli obsługujących 5G, za które sam zapłaci 6 lub nawet 9 rat.Jeśli klient zdecyduje się na ofertę Play L lub Play HOMEBOX i rozłoży okres spłaty telefonu na 3 lata przy wyborze jednego ze smartfonów marki, Play pokryje koszty aż 9 rat za urządzenie. W obu ofertach operator gwarantuje w cenie abonamentu nielimitowane rozmowy i SMS-y, dostęp do PLAY NOW (lub usługę „Bezpieczna Rodzina”) oraz Amazon Prime Video i Tidal przez sześć miesięcy bez opłat. Obydwa pakiety umożliwiają swobodne korzystanie z internetu dzięki atrakcyjnym paczkom danych - w abonamencie Play L to aż 70 GB za 75 zł, a w Play HOMEBOX internet mobilny i domowy bez limitu danych za 85 zł miesięcznie. Co więcej, obie te oferty dają możliwość korzystania z technologii 5G, a wśród dostępnych smartfonów znajdują się modele obsługujące sieć najnowszej generacji, np.Osoby, które nie potrzebują aż tak rozbudowanego pakietu lub wybrały inny model z szerokiej puli smartfonów dostępnych w Play z okresem spłaty na 3 lata, otrzymają 6 rat w prezencie. Ta opcja jest dostępna przy wyborze oferty Play S, Play M, Play L lub Play HOMEBOX. Cena za pakiet M z 20 GB internetu oraz nielimitowanymi rozmowami to 55 zł miesięcznie, z dostępem do Amazon Prime Video i Tidal na 6 miesięcy oraz pakietem podstawowym PLAY NOW w cenie. Najtańszy z pakietów w opcji S kosztuje tylko 35 zł miesięcznie i poza paczką danych zapewnia nielimitowane rozmowy oraz pół roku Amazon Prime Video bez dodatkowych opłat. Do ww. cen należy doliczyć miesięczną opłatę za telefon, którą klient dopasowuje do siebie wg własnych preferencji.