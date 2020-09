Smartfony OPPO zaskakują funkcjami wideo. Oto moje ulubione

Naprawdę duże możliwości dla miłośników wideo.

Zestaw obiektywów, który powinien posiadać każdy smartfon

Ekran w OPPO Reno 3 z odświeżaniem 90 Hz | Źródło: mat. własne

Gimbal przestaje być potrzebny

BONUSY, KTÓRE LEPIEJ MIEĆ NIŻ NIE MIEĆ

Aplikacja do łatwego montowania filmików

Dodatkowe efekty, które urozmaicą zdjęcia i filmy

foto. OPPO

Szeroki kąt | Źródło: mat. własne

Zoom hybrydowy 5x | Źródło: mat. własne

Zoom cyfrowy 20x | Źródło: mat. własne

foto. OPPO

Jan w swoim teście OPPO Reno3 Pro zachwycał się świetnym ekranem AMOLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz, dobrej jakości donośnym dźwiękiem oraz doskonałą płynnością działania. Mateusz w swojej recenzji pochwalił tańszy model Reno3 za efektowną obudowę, nowoczesne moduły łączności z NFC na czele oraz lekki i minimalistyczny interfejs pozwalający na daleko idące modyfikacje. Ja znalazłem wspólny mianownik obu konstrukcji: garść ciekawych funkcji w zakresie rejestrowania zdjęć i materiałów wideo.Wiecie za co kocham nowoczesne smartfony w odniesieniu do szerokopojętej fotografii? Za ich wszechstronność. Kiedyś musiałbym nosić ze sobą lustrzankę z trzema różnymi obiektywami, aby móc sprawnie (to pojęcie względne przy żonglowaniu obiektywami) fotografować interesujące mnie obiekty. Dziś problem różnych ogniskowych rozwiązują sensownie zaprojektowane smartfony. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Ot sięgnę po ten z życia wzięty.Jadę na wakacje do Chorwacji, po drodze zahaczając o zamek nad jeziorem Bled w Słowenii. Wysiadamy ze znajomymi na parkingu. Robię parę kroków w stronę wejścia na zamek i wyjmuję z kieszeni smartfon OPPO Reno3 Pro. Standardowy obiektyw (f/1.7) podstawowego aparatu 48 Mpix nie mieści w kadrze wszystkiego, co mnie interesuje. Jednym tapnięciem w wyświetlacz przełączam się na aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.4) i robię ładne zdjęcie. Zanim pójdę o krok naprzód, przełączam się kolejnym tapnięciem na teleobiektyw (f/2.4) zespolony z matrycą o rozdzielczości 13 Mpix i robię z zaskoczenia zdjęcie portretowe dziewczynie. Idę dalej. Dziękuję, dobranoc. Mam dwa świetne ujęcia. W trakcie tegorocznych wakacji skupiałem się jednak przede wszystkim na rejestrowaniu filmów.Lubię montować składanki klipów z wakacji. Uważam, że zdjęcia stanowią rewelacyjne pamiątki, ale to nagrania w formie wideo po latach skuteczniej przywołują wspomnienia. W kontekście tego powinniście wiedzieć, że za pomocą smartfonów OPPO można nagrać ładny film z wakacji... lub dowolnego innego wypadu. Spektrum możliwości oferowanych przez te urządzenia jest niezwykle szerokie. OPPO Reno3 Pro pozwala rejestrować filmy w rozdzielczości. Chcecie spowolnić akcję? Wybierzcie tryb umożliwiający nagrywanie w 240 klatkach na sekundę w rozdzielczości 720p. Oczywiście pisząc "spektrum możliwości" miałem na myśli rzeczy wykraczające poza kwestię tak trywialną jak rozdzielczość.Oglądając filmy na YouTube internauci często zastanawiają się, czy dany materiał był rejestrowany smartfonem osadzonym w gimbalu. Jak to jest, że podczas przechadzki niektóre nagrania zdają się być idealnie kadrowane, a w innych obraz trzęsie się jak galareta? Jasne, wielu twórców treści korzysta z gimbali, jednak wystarczy zainwestować w smartfon z dobrą stabilizacją obrazu, aby oszczędzić sobie dodatkowych kosztów.Smartfony pokrojuwyposażono w optyczną stabilizację obrazu (OIS), która niweluje kierunek i amplitudę drgań. Aparat z OIS wspierany dodatkowo elektroniczną stabilizacją obrazu (EIS) - dostępną także w tańszych telefonach tej marki - pozwala oszczędzić sobie wielu kłopotów przy późniejszym montażu filmów. Obraz stabilizowany jest wyraźny, ładny i szczegółowy. Nawet sama tylko EIS "daje radę", mocno wpływając na lepszy odbiór nagrań.OPPO nie ogranicza się do rozwiązań tradycyjnych w smartfonach OPPO z serii Reno3 do dyspozycji użytkownika oddano dodatkowy tryb. Pozwala on rejestrować jeszcze lepiej stabilizowane nagrania w rozdzielczości Full HD i nawet w 60 klatkach na sekundę. W tym trybie z nagraniem ładnego klipu poradzi sobie każdy, bez względu na wiek, nawet adept sztuki operowania kamerą zamkniętą w smartfonie. ykę. Działa to doprawdy dobrze.Z myślą o początkujących OPPO stworzyło także ciekaweEdytor Soloop dostarczany jest wraz z oprogramowaniem ColorOS na smartfonach OPPO. Dzięki niemu użytkownicy mediów społecznościowych, vloggerzy oraz wszyscy inni chętni mogą łatwo, szybko i intuicyjnie łączyć i edytować nagrane przez siebie treści. Wystarczy nagrane wcześniej klipy, a następnie dodać do nich własne filtry, napisy, a nawet muzDo niedawna pewne efekty zarezerwowane były wyłącznie dla drogich kamer i lustrzanek z kosztownymi obiektywami. Teraz, przy odrobinie wysiłku, ciekawy efekt głębi tła da się uzyskać także korzystając ze smartfonu. Efekt rozmycia dostępny w OPPO Reno 3 Pro powoduje wyeksponowanie pierwszego planu i "wyblurowania" tła, także przy użyciu kamery przedniej. Działanie jest bardziej niż satysfakcjonujące w sytuacji, w której nagrywamy obiekty statyczne lub powoli poruszające się obiekty dynamiczne - także ludzi.W parze z szerokim wyborem obiektywu idzie łatwa zmiana ogniskowej. Smartfony OPPO wyposażono ponadto w, który niemalże bezstratnie pozwala jeszcze mocniej, bo aż 5-krotnie przybliżyć obiekt będący centrum zainteresowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z 20-krotnego zoomu cyfrowego, jednakże w tej sytuacji liczyć się należy z utratą jakości nagrania. Coś za coś.to coś, z czego ochoczo korzystają użytkownicy Instagrama. Po co odpalać program graficzny, skoro zadowalający efekt pozwala uzyskać tryb upiększania w czasie rzeczywistym, bazujący na sztucznej inteligencji? W przypadku smartfonów OPPO spisuje się znakomicie zarówno w przypadku aparatu głównego, jak i przedniej kamerki.Od dłuższego już czasu smartfon skutecznie zastępuje mi zarówno aparat fotograficzny, jak i kamerę. Ze swoich wakacji przywiozłem ok. tysiąca zdjęć i zmontowałem trzy fajne filmy.Po raz kolejny przekonałem się, że smartfony ze średniej i wyższej półki cenowej są już tak dobrze dopracowane, że mało kto do amatorskich zastosowań potrzebuje czegoś więcej. Wy też powinniście się o tym przekonać.Na co czekam? Coraz częściej do nagrywania wideo używamy przedniej kamery: do rejestracji krótkich “setek” w zastosowaniach profesjonalnych, czy prywatnych wspominkowych nagrań z udanego wieczoru z przyjaciółmi. Tu przydałoby się trochę więcej możliwości, bo kamera selfie jest dla klientów coraz bardziej istotnym parametrem. A skoro o nagrywaniu po zmroku mowa, zamarzył bym sobie, by wideo oferowało dziś podobne opcje jak to ma już miejsce w przypadku fotografii.mobilnej, bo mam wrażenie, że sporo tu jeszcze do zrobienia.A Wy? Jakie funkcje i możliwości chcielibyście widzieć w swoich smartfonach? Dajcie koniecznie znać.