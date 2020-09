Motorola Razr powróciła... po raz kolejny. Lepsza i z 5G

Ikona powraca w nowym wydaniu.

Motorola Razr 5G to następca zeszłorocznej Motorola Razr, czyli smartfonu ze składanym ekranem nawiązującego do kultowego telefonu "z klapką" sprzed lat. Jest pod każdym zdjęciem lepsza od urządzenia poprzedniej generacji, ale to z pewnością nie wystarczy, aby stać się dla mas tym, czym był Razr V3 z 2004 roku.Już sama nazwa telefonu sugeruje, że obsługuje on sieć 5G. To prawda. Robi to za sprawą obecności układu Qualcomm Snapdragon 765G, który zastąpił słabiuteńkiego Snapdragona 710 z ubiegłorocznego modelu. Malkontenci wciąż będą mieli prawo narzekać, że Motorola nie postawiła na któryś z flagowych procesorów. Moim zdaniem mało kto odczuje różnice pomiędzy Snapdragonem 765G, a innym procesorem, więc nie jest to wielka wada.Przeprojektowany został wyświetlacz pomocniczy Quick View. Od teraz z jego poziomu da się pisać SMSy, sterować muzyką, uzyskać podgląd nawigacji, czy nawet nawiązywać połączenia. Ba, da się przy jego pomocy nawet robić zdjęcia. W kwestii prezentowania na nim aplikacji nie jest różowo, ale... nie po to stworzono ten ekranik.

Specyfikacja Motorola Razr 5G

Wytrzymałość Motorola Razr 5G nie powinna budzić obaw

Cena Motorola Razr 5G czyni sprzęt niszowym

Motorola Razr 5G - składany smartfon Moto w nowym wydaniu. | Źródło: MotorolaIstotnym novum jest obecność tacki na karty SIM. Oznacza to, że urządzenie będzie mogło działać w każdej z sieci. Motorola Razr 2019 obsługiwała wyłącznie karty eSIM dostępne w sieci Orange.Wreszcie, "urósł" akumulator usytuowany w obu składanych modułach. Ma teraz 2800 mAh pojemności i pomimo że wartość ta nie robi wrażenia, jest i tak lepiej niż w poprzedniku z baterią 2510 mAh.Motorola Razr 5G to smartfon wyposażony w dwa ekrany. Wewnętrzny, składany, to panel pOLED o rozdzielczości 876x2142 pikseli. Na zewnątrz widnieje pomocniczy wyświetlacz gOLED o rozdzielczości 800x600 pikseli.O wydajność smartfonu dba Snapdragon 765G oraz 8 GB pamięci RAM. Użytkownik do dyspozycji otrzymuje 256 GB pamięci na dane. Czytnika kart pamięci micro SD nie ma, ale są dwa gniazda na karty SIM. Sprzęt zasilany jest za pośrednictwem portu USB-C z mocą maksymalną 15 W. Wartość niewielka, ale w przypadku tak skromnej baterii zapewne wystarczająca.Zawias w Motorola Razr 5G oraz ekran mają wytrzymać 200 tysięcy cykli złożeń. | Źródło: MotorolaCzytnik linii papilarnych ukryto w logo marki na tylnym panelu obudowy, która jest odporna na zachlapania. Co ciekawe, system odblokowania twarzy działa zarówno w przypadki przedniej, jak i tylnej kamerki.Urządzenie waży 192 gramy.Na przedpremierowym pokazie producent informował nas, że smartfon wytrzyma ok. 200 tysięcy złożeń. Motorola podaje, że konsumenci odblokowują ekrany swoich telefonów średnio 50 razy dziennie. W tym tempie smartfon "da radę" przez mniej więcej 5 lat. Mam nadzieję, że Was to przekonuje - mnie... nie do końca.Motorola Razr 5G prezentuje się zjawiskowo z każdej strony - także po złożeniu. | Źródło: MotorolaSprzęt trafi do sklepu w trzech wersjach kolorystycznych - Blush Gold, Polished Graphite i Liquid Mercury. Cena Motorola Razr 5G w Polsce wynosi 6499 złotych. Taniej od składanych propozycji konkurencji, ale... wciąż drogo? Co sądzicie?Źródło: Motorola