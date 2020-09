Cena Xbox Series X w Polsce pozytywnie zaskakuje. Premiera 10 listopada

Świetne wieści!





Microsoft dziś zapowiedział premierę konsol nowej generacji na 10 listopada. Marka konkurująca z PlayStation zaprezentowała również efekty współpracy z Electronic Arts, wprowadzając najlepsze tytuły EA do Xbox Game Pass Ultimate i Game Pass PC.



Pre-order na obie konsole ruszy 22 września. Xbox Series S dostępny będzie w cenie 1 349 zł, zaś Xbox Series X 2 249 zł.



