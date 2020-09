Fantastyczna promocja: Xiaomi Mi Note 10 Lite za 1199 zł, ale trzeba się spieszyć!

Sprzęt z oficjalnej dystrybucji.

Xiaomi Mi Note 10 Lite / foto. Xiaomi

Kompletnie wyposażony smartfon w dobrej cenie

Chcesz wiedzieć więcej?

Xiaomi Mi Note 10 Lite za 1199 zł

Wyceniony w oficjalnej dystrybucji na 1599 złotych sprzęt to przede wszystkim piękny, 6,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080x2340 pikseli oraz wysoka jakość wykonania. Co jeszcze?Recenzenci chwalą Xiaomi Mi Note 10 Lite za długi czas pracy na baterii, szybkie ładowanie 30 W oraz dobre działanie aparatów - zarówno tylnych, jak i tego przedniego. Urządzenie bez problemu radzi sobie z wymagającymi grami 3D i oferuje łączność NFC, umożliwiającą dokonywanie płatności zbliżeniowych.Sprawdź naszą szczegółową recenzję Xiaomi Mi Note 10 Lite Smartfon w tak wybornej cenie dostępny jest w oficjalnym sklepie mi-home.pl, ale nie tylko. Znajdziecie go również w popularnych sklepach z elektroniką, poniżej znajdziecie linki do ofert:Xiaomi Mi Note 10 Lite za 1199 zł w oficjalny sklepie marki na Allegro:Źródło: Xiaomi