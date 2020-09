Gamingowa guma do żucia istnieje. Dobrze wiecie kto ją sprzedaje

Czy jest na sali lekarz?





Guma do żucia dla graczy marki Razer

Producenci elektroniki doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wielkie pieniądze na swoje zachcianki wydają miłośnicy gier komputerowych. Lata temu modnym stało się sprzedawanie urządzeń "dla graczy", zwanych także mianem "gamingowych" - oczywiście w odpowiednio podniesionej cenie. O ile dość łatwo było usprawiedliwić istnienie gamingowych monitorów, myszek, czy też klawiatur, to z czasem korporacje puściły zupełnie wodze fantazji. Gamingowe podkładki pod mysz, gamingowe krzesła, biurka, kable (!), gamingowe kubki, a nawet toster dla graczy to dopiero początek. Niedawno modnymi stały się produkty żywieniowe dla miłośników wirtualnej rozgrywki. Najnowszy zaprezentowała firma Razer - spodziewaliście się tu innego producenta?!Dla porządku przypomnę, że dziś mamy 9 września, a nie Prima Prilis. Guma do żucia marki Razer istnieje naprawdę i jest owocem współpracy z firmą Mars Wrigley. Respawn By 5 gaming gum (xD) to według producenta idealny produkt spożywczy dla graczy. Zachwalana jest obecności witaminy B i ekstraktu z zielonej herbaty, które mają poprawić skupienie i skrócić czas reakcji. Tak było, nie zmyślam. Razer napisał o tym w swojej informacji prasowej.