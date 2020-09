ARH.IO MKI z Raspberry Pi. Sam wykonaj lub zamów własny handheld PC

Opis elementów urządzenia / foto. YARH.IO

Wszystkie części można prosto kupić w sieci i zmontować w domowym zaciszu bez wyspecjalizowanego sprzętu (trzeba mieć chociażby lutownicę i śrubokręty czy inne narzędzia, ale nic nadzwyczajnego), a jeśli sami nie mamy odpowiedniej drukarki, obudowę da się zamówić w firmach wykonujących druki 3D na zlecenie. Nie można powiedzieć, aby sprzęt był wyjątkowo tani, ale cena 629,99 dolarów (około 2380 złotych), to średni koszt przy wygodnym zamawianiu. Jeśli dobrze poszukamy, możemy obniżyć cenę i nie sugerować się łatwo dostępnymi propozycjami na Amazon i w sklepie firmowym Fenix.ARKH.IO MKI składa się z dwóch modułów. Główny zawiera przede wszystkim Raspberry Pi 3B+ (szkoda, że nie mocniejszy model), baterię, ekran dotykowy (800 x 400 px) i dostęp do USB, Ethernetu czy konektorów GPIO umożliwiających podpięcie do najróżniejszych innych modułów i urządzeń. Zamiast płaskiego akumulatora użyto przedstawiciela rodziny paluszków wielokrotnego ładowania o pojemności 5000 mAh. Nie trzeba dziwnej ładowarki, a dostęp jest prosty. Da się w mig wymienić padający moduł na drugi pełny energii bez podpinania do sieci energetycznej. ARH.IO MKI pracuje pod kontrolą Raspberry Pi OS i wszystkich innych systemów operacyjnych zgodnych z maliną.