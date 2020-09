Korzystaj z Android Auto bezprzewodowo — wystarczy ten adapter za nieco ponad 200 zł

Inicjatywa warta wsparcia.





Zapomnij o kablach

A dokładniej 210 złotych (55 dolarów), bo taka jest kwota, jaką należy wpłacić na konto twórców. Obecnie na portaluprowadzona jest zbiórka, której celem jest sfinansowanie projektu adaptera umożliwiającego bezprzewodowe korzystanie z Android Auto. W chwili pisania tego artykułu udało się zgromadzić 364 tys. dolarów, z wymaganych 220 tys. Mamy więc pewność, że adapter wejdzie do produkcji.Zbiórka już dawno osiągneła mimium potrzebne do sfinansowania projekt | Źródło: IndiegogoAdapterpozwala na bezprzewodowe podłączenie smartfonu z systemem Android Auto. Co istotne, urządzenie mobilne musi dysponować Androidem 9 lub nowszym. Oczywiście adapter nie zadziała, jeżeli nasz samochód nie jest wyposażony w zestaw infotainment wspierający Android Auto.Na filmiku prezentującym rozwiązanie dokładnie widzimy, jak wygląda integracja urządzenia z systemem Android Auto. Dzięki łączności Wi-Fi po upływie 30 sekund zostaje nawiązane połączenie. Demonstracja przebiega z użyciem desktopowego monitora - wierzymy jednak, że proces można powtórzyć w samochodzie z zestawem infotainment.Twórcy zapewniają też, że na wszystkich materiałach widoczny jest prototyp. Finalna wersja, która wejdzie do produkcji, będzie nieco mniejsza, dzięki czemu łatwiej będzie ją można ukryć we wnętrzu auta. Pozbawiona będzie też portu Ethernet. Szacowany czas dostawy? Najwcześniej w lutym 2021 roku.