Retro gogle VR od Xiaomi? Nie, to tylko dziwny masażer Momoda z platformy Youpin

Do premiery Half-Life: Alyx sprzęt VR cieszy się jeszcze większą popularnością i wychodzą kolejne gadżety do współpracy z zestawami wirtualnej rzeczywistości (np.). Najnowszy masażer Momoda z platformy Xiaomi Youpin robi swoim wyglądem podobne wrażenie. Jednak to nie gogle VR w stylu retro, a urządzenie do relaksu czy zmniejszenia bólu.





przyrządzie do masażu oczu od Xgeek. Poprzedni przyrząd z platformy Youpin także wyglądał niecodziennie, chociaż bliżej było do skojarzeń z opaską na oczy głównego mechanika statku Geordiego La Forgea ze Star Trek: Następne pokolenie.



Masażer niczym retro hełm VR może być sterowany aplikacją Xiaomi Mi Home / foto. Xiaomi Youpin



Większy sprzęt, a więc większy obszar do masowania. Poza oczami będzie wpływał na górę i tył głowy, a nawet nieco okolice karku, więc w zasadzie większość czaszki. Ma tak samo jak Xgeek opcjonalne lekkie podgrzewanie (do 40 stopni Celsjusza). W relaksie może pomóc odtwarzanie muzyki (zapewne chodzi o wbudowane słuchawki działające na zasadzie przewodnictwa kostnego). Czyli mamy przy okazji kolejny dziwny gadżet z cyklu "co jeszcze może być głośnikiem Bluetooth?" Nawet gokarty Xiaomi Ninebot są mniej niecodziennymi źródłami piosenek.



Dla różnych marek powiązanych z platformą Xiaomi to nie pierwszyzna. Pod koniec czerwca mogliście przeczytać o podobnym. Poprzedni przyrząd z platformy Youpin także wyglądał niecodziennie, chociaż bliżej było do skojarzeń z opaską na oczy głównego mechanika statku Geordiego La Forgea ze Star Trek: Następne pokolenie.Większy sprzęt, a więc większy obszar do masowania. Poza oczami będzie wpływał na górę i tył głowy, a nawet nieco okolice karku, więc w zasadzie większość czaszki. Ma tak samo jak Xgeek opcjonalne lekkie podgrzewanie (do 40 stopni Celsjusza). W relaksie może pomóc odtwarzanie muzyki (zapewne chodzi o wbudowane słuchawki działające na zasadzie przewodnictwa kostnego). Czyli mamy przy okazji kolejny dziwny gadżet z cyklu "co jeszcze może być głośnikiem Bluetooth?" Nawetsą mniej niecodziennymi źródłami piosenek.

Smart sterowanie na kilka sposobów









Duży przycisk awaryjny z tyłu od razu przerywa pracę urządzenia / foto. Xiaomi Youpin



Jak to w smart sprzęcie bywa, masażerem Momoda można sterować za pośrednictwem smartfonu (aplikacją Xiaomi Mi Home), a także dzięki asystentowi głosowemu XiaoAi. Oczywiście istnieje najbardziej tradycyjna opcja z użyciem wbudowanych przycisków. Z tyłu głowy znalazło się nawet miejsce dla specjalnego dużego guzika bezpieczeństwa, który natychmiast przerywa program masowania, jeśli odczucia będą niekomfortowe.

Sprzęt ładuje się kablem USB z końcówką typu C. Wbudowany akumulator 2400 mAh wystarczy na 6 do 8 programów masażu (są 4 do wyboru), które trwają po 15 minut. Naładowanie do pełna trwa mniej więcej 2,5 godziny. Cena podczas kampanii na Xiaomi Youpin wynosi 599 juanów (około 330 złotych). Później wzrośnie do 799 juanów (mniej więcej 440 złotych). Zakładany cel został już dawno przebity i obecnie zebrano 210 proc. deklarowanej kwoty. Na razie z racji obecności na Xiaomi Youpin gadżet jest dostępny tylko w Chinach, ale inne masażery marki można kupić wysyłkowo także do Polski, więc zapewne wystarczy tylko poczekać.

Źródło i foto: Xiaomi Youpin