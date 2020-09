Samsung może pracować nad przezroczystym smartfonem. Czy to ma sens?

Pomysł jest szalony i może się okazać niepraktyczny.





Patent Samsunga został zamieszczony w amerykańskim urzędzie patentowym w styczniu 2020 roku i opublikowany w 27 sierpnia tego samego roku. Oprócz rysunków i samego pomysłu zdradza też nieco szczegółów technicznych.

Samsung patentuje smartfon z przejrzystym ekranem

Podstawą przezroczystego wyświetlacza Samsunga ma być panel OLED. Firma nie ogranicza jego formy - może być zarówno płaski, jak i elastyczny. Daje więc pewne pole manewru do wykorzystania go w składanych smartfonach.

Rysunki patentowe Samsunga przedstawiające koncepcję / Foto: LetsGoDigital

Tak mógłby wyglądać w pełni przezroczysty smartfon. / Foto: LetsGoDigital

Samsung lubi eksperymentować. Priorytetem producenta są na tę chwilę składane telefony, chociaż możliwe, że Koreańczycy opracowują coś jeszcze bardziej futurystycznego.Teoretycznie technologia może też być stosowana w smartwatchach, telewizorach i innych urządzeniach - nie jest ograniczona wyłącznie do smartfonów.Przezroczysty ekran Samsunga na pewno wygląda to efektownie - a jak wiadomo, konsumenci kupują oczami. Należy jednak zwrócić uwagę na kwestię komponentów. Płyta główna, aparat, bateria i inne elementy smartfonów nie są oczywiście przejrzyste i mimo wszystko byłyby widoczne. Pewnym rozwiązaniem byłoby umieszczenie ich w grubych ramkach lub belkach u góry i u dołu ekranu. Ale... czy my przez ostatnie lata od tego nie uciekaliśmy?Widzę tu pewne zastosowanie w dziedzinie rozszerzonej rzeczywistości, jednak mimo wszystko taki smartfon miałby głównie wartość estetyczną. Ciekaw tylko jestem, czy częściowo przejrzysty interfejs zwyczajnie by nie przeszkadzał idąc np. chodnikiem.