POCO M2 oficjalnie. To stary smartfon w nowym opakowaniu

Tym razem POCO nie pozwoliło sobie na oryginalność.

POCO M2 jest średniakiem z MediaTekiem i sporą baterią

POCO M2 jest oferowany w trzech kolorach / Foto: POCO India (Twitter)

POCO M2 to tak naprawdę tani Redmi

POCO M2 - ceny i dostępność



POCO M2 będzie oferowany na Flipkarcie 15 września w kolorach niebieskim, czerwonymi i czarnym. Producent przewidział dwa warianty pamięciowe: 6/64 GB za ok. 560 złotych i 6/128 GB za ok. 640 złotych (ceny po przeliczeniu). Smartfon raczej nie będzie dostępny poza Indiami.



Po premierze udanegoprzyszła pora na model M2. Wygląda jednak dziwnie znajomo... Przyjrzyjmy się najpierw specyfikacji.Smartfon wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,53 cala o rozdzielczości FHD+. We wcięciu pośrodku ekranu znajduje się kamerka selfie 8 MP. Czytnik linii papilarnych zainstalowano z tyłu.Sercem POCO M2 jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Heliop G80 z maksymalnym taktowaniem 2 GHz. Wspomaga go 6 GB w towarzystwie 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Telefon obsługuje karty pamięci, więc można ją rozszerzyć. Co ciekawe, slot jest potrójny i niehybrydowy. Nie trzeba więc wybierać między drugą SIM a dodatkowymi gigabajtami.Jeśli chodzi o zdjęcia, to na pokładzie znalazł się potrójny moduł fotograficzny z aparatem głównym 13 MP, ultraszerokokątnym 8 MP i czujnikiem głębi 2 MP.POCO M2 zasilany jest ogniwem 5000 mAh z ładowaniem 18 W. Smartfon wykorzystuje do komunikacji WiFi 5 i Bluetooth 5.0. Z sieciami komórkowymi połączy się w standardzie 4G - procesor nie obsługuje technologii 5G. Warto wspomnieć o powłoce P2i mającej zwiększyć odporność na zachlapania i zakurzenie.A dokładniej chodzi o Redmi 9. POCO M2 ma nieco zmodyfikowany wygląd tylnego panelu, jednak to praktycznie ten sam sprzęt. Firma mimo rzekomego odłączenia się od Xiaomi dalej bawi się w kopiowanie modeli chińskiego tygrysa. A tak zapewniała, że jest już w pełni samodzielna i odrębna. Aż chciałoby się zapytać... POCO?