Vivo zapowiada matrycę RGBW do zdjęć w ciemnościach. Wreszcie doczekamy się przełomu?

Fotografia mobilna od dawna czeka na taki milowy krok.





RGBW, czyli magia barw

Nie jest tajemnicą, że słabe warunki oświetleniowe to największy wróg fotografii mobilnej (i nie tylko). Jeśli do matrycy wpada mało światła, powstały efekt zwykle można porównać jedynie do kaszki. Wkrótce ma się to jednak zmienić. Tak przynajmniej twierdzi chiński producent, który ogłosił, że od roku pracuje nad zupełnie nowym sensoremRewolucja ma polegać na (pierwszym w historii) zastosowaniu matrycy RGBW (czerwony, zielony, niebieski, biały) oraz filtra kolorów. Efekt? Do 200% większa wrażliwość na światło w porównaniu do tradycyjnego RGGB (czerwony, zielony, zielony, niebieski) oraz brak problemów z przebarwieniami.