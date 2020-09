Telewizory Xiaomi Mi TV 4A. Niemalże bezramkowa tania edycja Horizon

Rzut oka na Xiaomi PatchWall / foto. Xiaomi

Xiaomi Mi TV 4A 32 Horizon i Mi TV 4A 43 Horizon różnią się pomiędzy sobą nieco mocniej niż tylko przekątną. Nieco inaczej ułożono porty, a ich dobór jest minimalnie inny. Główna zmiana widoczna jest w postaci rozdzielczości. Mamy na rynku sporo tańszych modeli o przekątnej 32 cali z HD Ready, ale naprawdę, wciąż Xiaomi musi w to brnąć? Szkoda, 1366 x 768 pikseli spokojnie mogłoby być zastąpione przez 1920 x 1080 jak w większym bracie. Za to ewidentnym plusem są wyjątkowo wąskie ramki wokół matryc. W mniejszym wariancie ekran zajmuje 93 proc frontu, a w większym aż 95 proc.Oba modele mogą pochwalić się Androidem TV 9.0 z autorską nakładką PatchWall, która dodaje nieco rozwiązań specjalnie od Xiaomi. Wśród jej funkcji można wymienić np. jedną wyszukiwarkę dla ponad 23 zgodnych platform, tryb dziecka smart TV z kontrolą rodzicielską, specjalne rekomendacje materiałów czy Mi Quick Wake (szybkie wznawianie oglądania z wyłączonego ekranu zajmujące tylko 5 sekund). Oczywiście jak to w Androidzie TV mamy dostęp do ogromu aplikacji ze Sklepu Google Play, funkcji bezprzewodowego przesyłania obrazu i dźwięku Chromecast czy głosowego Asystenta Google wywoływanego z poziomu pilota.