POCO X3 NFC za 806 zł! Niebywała promocja na nowy smartfon Xiaomi

Wczoraj Xiaomi oficjalnie zaprezentowało nowy smartfon sygnowany marką POCO. Smartfon oferuje praktycznie wszystkie niezbędne funkcje, a co najważniejsze, został bardzo rozsądnie wyceniony. Dziś ruszyła globalna sprzedaż POCO X3 NFC, a w promocji na AliExpress można kupić go jeszcze taniej niż z oficjalnej dystrybucji.Wyświetlaczto panel IPS o przekątnej 6,67 cala. Obsługuje odświeżanie obrazu 120 Hz i dotyku 240 Hz. Spodoba się więc graczom. POCO zaimplementowało także algorytmy Game Turbo 3.0 optymalizujące pracę smartfona pod kątem jak najwyższej wydajności. Warto wspomnieć o HDR 10 i certyfikatach Widevine L1 i TÜV Rheinland.Jeśli chodzi o procesor, to sercem smartfona został Snapdragon 732G. Wspomaga go 6 GB RAM. Z kolei na dane użytkownika przeznaczono 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Można ją rozszerzyć o kolejne 256 za pomocą karty pamięci.POCO X3 wyposażono w aparat selfie 20 MP umieszczony w otworze pośrodku ekranu i główny 64 MP. Uzupełniają go aparat ultraszerokokątny 13 MP oraz makro i czujnik głębi, każdy po 2 MP. POCO w prezentacji zwróciło uwagę na funkcję AI Scyscape 3.0, która pozwala na podmianę nieba i zamianę dnia w noc.Za zasilanie odpowiada akumulator 5160 mAh. Warto zaznaczyć, że w zestawie dołączona jest ładowarka, która umożliwia szybkie ładowanie o mocy 33 W.Firma ponadto wyposażyła smartfon w głośniki stereo z funkcją czyszczenia - wykorzystuje ona wibracje generowane przez membranę do wydmuchnięcia kurzów i paprochów. Za wrażenia wibracyjne odpowiada silnik linearny.POCO X3 spodoba się miłośnikom przewodowego słuchania muzyki, a to ze względu na wyposażenie go w gniazdo jack 3,5 mm i układ dźwiękowy, który zasłużył na certyfikat Hi-Res. Telefon może komunikować się z innymi urządzeniami przez WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC i port podczerwieni.Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić ten smartfon, koniecznie sprawdź naszą premierową recenzję POCO X3 NFC Właśnie ruszyła sprzedaż smartfona na AliExpress. Co ważne, dostępna jest również wysyłka z europejskiego magazynu więc czas oczekiwania nie będzie długi, a dodatkowe nie musimy martwić się o dodatkowe opłaty.Podstawowy wariant POCO X3 NFC (6/64GB) z dostawą z Hiszpanii kupicie za 214 dolarów (ok. 806 zł) . Aby uzyskać tak fantastyczną cenę w koszyku, podczas finalizacji zamówienia, podaj kod zniżkowy:Dostępny jest też wariant 6/128GB w cenie 922 zł z kodem:Źródło: wł.