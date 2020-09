Ceny i daty premiery Xbox Series S i X ujawnione. Microsoft potwierdza memem

Wiemy już wszystko.





Jak wygląda Xbox Series S?



Xbox Series S (z przodu) oraz Xbox Series X (z tyłu). | Źródło: WalkingCat @Twitter

Ile będzie kosztował Xbox Series X? A Xbox Series S?

Xbox Series S - ok. 1399 - 1499 złotych

- ok. 1399 - 1499 złotych Xbox Series X - ok. 2299 - 2399 złotych

Data premiery konsol Microsoftu

Wygląda na to, że Microsoft nie jest w stanie dłużej utrzymać swoich tajemnic. Dziś w sieci opublikowano rendery tańszej konsoli Xbox Series S, a także ceny i datę premiery obu konsol nowej generacji giganta z Redmond. Firma Microsoft zdążyła już skomentować całe zamieszanie - w sposób krótki i niezwykle wymowny. Xbox Series S ma być tańszą z konsol Microsoftu, dysponującą słabszym procesorem od Series X. Mówi się, że jego moc obliczeniowa ma wynosić ok. 4 TFLOPS, przy aż 12 TFLOPS wydajniejszego "brata". Będzie to zapewne sprzęt do zabawy w rozdzielczości 1080p, przy niższej liczbie klatek wyświetlanych w każdej sekundzie.Wideo render konsoli opublikował w sieci WalkingCat, czyli znany leakster publikujący na Twitterze z konta @_h0x0d_. Niemalże wszystkie dotychczasowe grafiki publikowane przez tego internautę znajdywały potwierdzenie w rzeczywistości, więc...Na publikację błyskawicznie zareagowała firma Microsoft. Jej przedstawiciele wrzucili na konto Xbox w serwisie Twitter wymowny mem, którego znaczenie sugeruje, że "sprawa się rypła".Co więcej, w sieci dziś podano również ceny konsol Microsoftu - zarówno kwoty gotówkowe, jak i ich cenę w abonamencie. Tak, w abonamencie!Xbox Series S ma kosztować w regularnej sprzedaży 299 dolarów, a w abonamencie Xbox All Access - 25 dolarów miesięcznie. Cena Xbox Series X wyniesie 499 dolarów lub 35 dolarów miesięcznie w opcji finansowania Xbox All Access. Dolar ostatnio jest bardzo słabiutki względem euro, ale mimo to możemy pokusić się na podstawie cen amerykańskich o oszacowanie cen w złotówkach.Tanio to czy drogo? Sami oceńcie.Nie wiadomo czy w Polsce konsole będą dostępne w abonamencie Microsoftu - wydaje się to wysoce wątpliwe. Nie wiadomo czy w cenie abonamentu zawarto Xbox Live Gold lub Xbox Game Pass.Przy okazji dowiedzieliśmy się, że premiera obu konsol nastąpi 10 listopada tego roku. No cóż, odliczamy!Źródło: WalkingCat @Twitter