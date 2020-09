AYA Neo. Wkrótce rusza produkcja tabletu PC do gier jak Nintendo Switch

Wiedźmin wygląda zauważalnie lepiej na AYA Neo w porównaniu do Nintendo Switch / foto. Liliputing

Na razie w sieci można znaleźć jedynie materiały, na których uwieczniono prototypy. W porównaniu do minilaptopów GPD, twórcy AYA Neo postawili na platformę AMD i wbudowanego gamepada po bokach jak w Nintendo Switch Lite oraz rezygnację z klawiatury. W takim wypadku bliżej mu do tabletu PC z przylepionymi kontrolerami niż minilaptopa z takowymi elementami. Ich AYA Neo Founder Edition jako pierwsza partia produktu powinna pojawić się według zapowiedzi już w październiku, choć nie znamy jeszcze szczegółów związanych z ceną czy dystrybucją.Minikomputer do gier został zbudowany wokół dotykowego (obsługuje 10 punktów na raz) ekranu IPS o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli i przekątnej 7 cali. Sercem urządzenia jest procesor AMD Ryzen 5 4500U (6 rdzeni i 6 wątków) oraz jego wbudowana grafika AMD Radeon Vega 6. Handheld charakteryzuje się 16 GB RAM DDR4-4266 LPDDR4X i szybkim dyskiem SSD PCIe NVMe o pojemności 512 GB. Bateria, to 47 watogodzin, a za bezprzewodową komunikację odpowiada WiFi 6 (WiFi ax). Urządzenie zawiera też akcelerometr.