POCO X3 oficjalnie. Xiaomi się postarało

POCO pokazało, że umie zrobić dobry smartfon.

Właśnie zaprezentowano. To kolejny telefon marki, która niegdyś należała do Xiaomi. Po odłączeniu od firmy-matki POCO wypuściło kilka urządzeń, z których część była istniejącymi modelami w nowym opakowaniu. Jednak nie tym razem.Najnowsza konstrukcja POCO jest w pełni autorskim projektem. Widać to patrząc na moduł fotograficzny, który jest niepodobny do żadnej konstrukcji Xiaomi. Do aparatu jednak jeszcze wrócimy.

POCO X3 ma charakterystyczny design / Foto: POCO





POCO X3 / foto. Instalki.pl

POCO X3 działa w oparciu o zmodyfikowany system MIUI 12. Za zasilanie odpowiada akumulator 5160 mAh. Grzecehm byłoby nie wspomnieć o technologii Middle Middle Tab. Umożliwiła ona ładowanie baterii nie od jednego z jej końców, ale od środka. Umożliwiło to naładowanie do pełna w czasie 65 minut. Warto zaznaczyć, że w zestawie dołączona jest ładowarka, która umożliwia szybkie ładowanie o mocy 33 W.



Firma ponadto wyposażyła smartfon w głośniki stereo z funkcją czyszczenia - wykorzystuje ona wibracje generowane przez membranę do wydmuchnięcia kurzów i paprochów. Za wrażenia wibracyjne odpowiada silnik linearny.



POCO X3 spodoba się miłośnikom przewodowego słuchania muzyki, a to ze względu na wyposażenie go w gniazdo jack 3,5 mm i układ dźwiękowy, który zasłużył na certyfikat Hi-Res. Telefon może komunikować się z innymi urządzeniami przez WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC i port podczerwieni.



POCO X3 - ceny i dostępność

POCO X3 oferowany jest w dwóch kolorach/ Foto: POCO





POCO X3 dostępny będzie w Polsce w dwóch wariantach: 6+64GB oraz 6+128GB.



Wariant 6+128GB będzie dostępny w przedsprzedaży od 7 do 20 września w cenie 1099 zł w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD oraz X-Kom. Flash sale podstawowego modelu 6/64GB w cenie 899 zł odbędzie się 15 września w sklepach mi-home.pl i x-kom.pl.



W regularnej sprzedaży smartfon POCO X3 6+64GB będzie dostępny od 21 września na mi-home.pl, mimarkt.pl oraz w sieci x-kom w cenie 999 zł, natomiast wariant 6+128GB w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD oraz X-Kom w cenie 1199 zł.





Wyświetlaczto panel IPS o przekątnej 6,67 cala. Obsługuje odświeżanie obrazu 120 Hz i dotyku 240 Hz. Spodoba się więc graczom. POCO zaimplementowało także algorytmy Game Turbo 3.0 optymalizujące pracę smartfona pod kątem jak najwyższej wydajności. Warto wspomnieć o HDR 10 i certyfikatach Widevine L1 i TÜV Rheinland. Pierwszy informuje o możliwości oglądania filmów z Netfliksa w rozdzielczości FHD, natomiast drugi o nieskiej szkodliwości ekranu dla oczu użytkownika.Jeśli chodzi o procesor, to sercem smartfona został Snapdragon 732G. Nie wyposażono go niestety w obsługę 5G, ale to za to najszybszy układ 4G producenta. Chłodzony jest cieczą. Wspomaga go 6 GB RAM. Z kolei na dane użytkownika przeznaczono 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Można ją rozszerzyć o kolejne 256 za pomocą karty pamięci.POCO X3 wyposażono w aparat selfie 20 MP umieszczony w otworze pośrodku ekranu i główny 64 MP. Uzupełniają go aparat ultraszerokokątny 13 MP oraz makro i czujnik głębi, każdy po 2 MP. POCO w prezentacji zwróciło uwagę na funkcję AI Scyscape 3.0, która pozwala na podmianę nieba i zamianę dnia w noc.