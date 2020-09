POCO X3 NFC - premierowa recenzja. Zaskakująco dobry i tani smartfon Xiaomi

Szukasz opinii na temat POCO X3 NFC? Już go przetestowaliśmy.

Na dole uwagę przykuwa złącze słuchawkowe jack 3.5 mm, obok umieszczono port zasilania USB-C i głośnik oraz mikrofon. Drugi głośnik znajduje się na górnej krawędzi, a oznacza to, że sprzęt oferuje dźwięk stereo.Najwięcej dzieje się z tyłu. Mam wrażenie, że plecki wykonano z plastiku, natomiast ramka jest metalowa. Testowany egzemplarz jest w kolorze szarym i wygląda on całkiem elegancko. Wzdłuż plecków urządzenia przebiega pas z drobnymi liniami, a na nim naniesiono duży napis POCO. Na szczęście jest on dyskretny i zupełnie nie przeszkadza. Kolor plastiku zmienia się oczywiście w zależności od kąta patrzenia czy natężenia światła.Moduł aparatów umieszczono centralnie, całość ma kształt koła ze ściętymi krawędziami. Nie wiem dlaczego producent nie zdecydował się zastosować klasycznego okręgu - tym bardziej, że dołączone etui posiada właśnie okrągłe wycięcie. W ten sposób powstają miejsca nad i pod aparatem, gdzie zbiera się kurz.Nie mam zastrzeżeń do jakości wykonania. Całość wygląda solidnie i może się podobać. Warto zauważyć, że na ekranie fabrycznie naklejono folię ochronną, a obudowa posiada certyfikat IP53 zatem jest odporna na zachlapania.POCO X3 NFC nie należy do kompaktowych smartfonów - ekran ma aż 6.67” (IPS o proporcjach 20:9 i rozdzielczości 2400x1080 pikseli, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5). Jego największą zaletą jest częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz czyli wyświetla on nawet do 120 klatek na sekundę w grach.

POCO X3 w AnTuTu i Geekbench

Wi-Fi AC działa bardzo sprawnie

Audio i multimedia

Bateria zaskakuje

Zużycie baterii w POCO X3

Oprogramowanie

MIUI 12 / POCO Launcher - ciemny motyw

MIUI 12 / - ciemny motyw

Aparat 64MP

64MP - Matryca Sony IMX682, 1/1.73“, ƒ/1.89, 1.6μm 4-w-1 Super Pixel, 6P soczewek, PDAF

13MP ultraszerokokątny obiektyw, 119° FoV, ƒ/2.2, 1.0μm

2MP makro, ƒ/2.4, 1.75μm, 4cm

2MP czujnik głębi, ƒ/2.4, 1.75μm

20MP aparat w ekranie

ƒ/2.2, 1.6μm 4-w-1 Super Pixel

Podsumowanie

POCO X3 - cena w Polsce

Na pokładzie znajdziemy też układ graficzny Adreno 618,na dane. W sprzedaży dostępna jest też wersja 128 GB.Według producenta, POCO X3 NFC wykorzystuje system chłodzenia LiquidCool Technology 1.0 Plus. Muszę przyznać, że podczas codziennego użytkowania czy grania telefon nie nagrzewa się nadmiernie, więc wspomniana technologia spełnia swoje zadanie.Zastosowane komponenty sprawiają, że telefon radzi sobie również z wymagającymi grami na Androida. Fortnite działa płynnie przy domyślnych ustawieniach graficznych.POCO X3 NFC to prawdopodobnie najwydajniejszy smartfon w swojej kategorii cenowej, więc jeżeli szukasz sprzętu, który działa płynnie, warto wziąć go pod uwagę.Xiaomi postanowiło w nazwie nowego urządzenia zawrzeć pewien element specyfikacji, chodzi o. Oczywiście, nietrudno się domyślić, że nowy POCO wspiera płatności zbliżeniowe. Na pokładzie znajdziemy też naprawdę wydajne, dwuzakresowego Wi-Fi i Bluetooth 5.0. Nie zabrało też radia FM i portu podczerwieni do obsługi domowych sprzętów RTV.Jak już wspomniałem wcześniej, POCO X3 NFC oferuje głośniki stereo, co jest dość niespotykaną cechą w tym segmencie cenowym. Szanuję fakt, że Xiaomi zdecydowało się na taki zabieg, jednak jakość audio nie powala. Oczywiście, jest lepiej niż w wielu smartfonach z pojedynczym głośnikiem. Nie liczcie jednak na głęboki bas czy bardzo czyste brzmienie. Maksymalny poziom głośności jest za to bardzo dobry - POCO z pewnością znajdzie uznanie wśród użytkowników lubiących puszczać muzykę bezpośrednio z telefonu.Na uznanie zasługuje również obecność klasycznego złącza słuchawkowego jack 3.5 mm.Bateria o pojemnościteoretycznie jest zwiastunem długiego czasu działania na jednym ładowaniu. Moje obawy budziła jednak wysoka częstotliwość odświeżania ekranu, jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie.Smartfon trudno rozładować w ciągu jednego dnia. Podczas testów udało mi się uzyskaćz automatycznym poziomem jasności. Urządzenie było wykorzystywane było do gier, oglądania YouTube i Netflix oraz przeglądania mediów społecznościowych. Oczywiście wynik uzyskałem z włączonymi modułami łączności jak Wi-Fi, Bluetooth i NFC.Mniej aktywni użytkownicy mogą liczyć spokojnie nana jednym ładowaniu. To świetny wynik. Producent nie zapomniał też o szybkim ładowaniu - w zestawie otrzymujemy, dokładnie tą samą, co w Redmi Note 9 Pro.Wystarczy podłączyć telefon do ładowarki na ok. 15 minut aby uzupełnić baterię o 30%.Ładowanie do pełna zajmuje ok. 65 minut.Nie należę do największych entuzjastów MIUI od Xiaomi, ale POCO Launcher to jeden z moich ulubionych menedżerów pulpitu na Androidzie.Smartfon otrzymujemy z fabrycznie zainstalowanym MIUI 12 bazującym na Androidzie 10. Jest też wspomniany już POCO Launcher oferujący wygodną szufladę aplikacji wysuwaną z dołu. Otrzymujemy sporo funkcji z zakresu personalizacji interfejsu, a w dodatku całość działa płynnie i bez zacięć animacji.Podobnie jak na innych smartfonach Xiaomi, interfejs nie jest wolny od reklam. To cena, jaką płacimy za wydajne i tanie urządzenia. Na szczęście większość z nich można wyłączyć o czym przeczytacie w poradniku na temat reklam w MIUI Z tyłu znajdziemy 64-megapikselowy poczwórny aparat z technologią AI. Główny obiekty to sensor Sony IMX682. Zdjęcia szerokokątne wykonany sensorem o rozdzielczości 13 MP.Jak przystało na smartfon z 2020 roku, na pokładzie znajdziemy kilka wszechstronnych obiektywów, które sprawdzą się w różnych sytuacjach.Aplikacja aparatu posiada dość intuicyjny interfejs, ale nie wszystkie funkcje zostały rozmieszczone w logiczny sposób. Przykładowo, aby uruchomić trybtrzeba użyć menu w rogu ekranu (przy kreski), natomiast pozostałe tryby znajdziemy w zakładce Więcej.Zdjęcia wypadają naprawdę solidnie, niezależnie od tego, którego z obiektywów użyjemy. Oczywiście nie jest to flagowa jakość, jednak w dobrych warunkach można zarejestrować przyjemne ujęcia.Zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości znajdziecie na naszym dysku Google POCO X3 NFC to kolejny sprzęt Xiaomi, który bez wahania mogę polecić użytkownikom, którzy szukają niedrogiego, ale wydajnego smartfona i nie chcą godzić się na wielkie kompromisy.Sprzęt zaskoczył mnie wydajnością i bardzo sprawną pracą, pochwalić należy również świetny ekran 120 Hz, który sprawia, że przeglądanie mediów społecznościowych czy granie jest dużo przyjemniejsze. Wszystko działa po prostu płynniej.Kolejną mocną stroną testowanego POCO jest bateria. Sprzęt może oferować nawet 2 dni na jednym ładowaniu, a bardziej wymagających użytkowników nie rozczaruje szybkie ładowanie. Fajnym dodatkiem są też głośniki stereo i złącze słuchawkowe.Chciałbym znaleźć jakieś wady POCO X3 NFC, ale w tej cenie ich po prostu nie ma. Jedynym mankamentem mogą być gabaryty telefonu - jest dość duży i dłuższe obsługiwane jedną ręką może być po prostu męczące.Sprzedaż POCO X3 NFC rusza 8 września m. in. na AliExpress, a oficjalny sklep marki przygotował atrakcyjne promocje. Ofertę znajdziecie pod tym adresem . Wariant 6/64GB kosztuje 199 USD (ok. 753 zł), a za wersję 6/128GB trzeba zapłacić 249 USD (około 942 zł).POCO X3 dostępny będzie w Polsce w dwóch wariantach: 6+64GB oraz 6+128GB.Wariantbędzie dostępny w przedsprzedażyw autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD oraz X-Kom. Flash sale podstawowego modeluodbędzie się 15 września w sklepach mi-home.pl i x-kom.pl.W regularnej sprzedaży smartfon POCO X3 6+64GB będzie dostępny od 21 września na mi-home.pl, mimarkt.pl oraz w sieci x-kom w cenie, natomiast wariant 6+128GB w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD oraz X-Kom w cenie