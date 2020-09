AMD od teraz sprzedaje także rowery. Bardzo tanie rowery

Marketowy rower od AMD.





Rowery AMD trafiły do sprzedaży

AMD Custom Mountain Bike

AMD Custom Cruiser Bike

Pytanie do AMD: dlaczego to zrobiliście?

Przecieram oczy ze zdumienia. Firmę AMD znacie wszyscy zapewne przede wszystkim z produkcji świetnych ostatnimi czasy procesorów oraz co najwyżej przeciętnych na tle propozycji NVIDIA kart graficznych. Nikt z Was nie spodziewał się chyba jednak tego, że w 2020 roku będzie mógł kupić sobie... rower marki AMD. Nie przecierajcie oczu ze zdziwienia - to prawda.W ofercie przeznaczonej dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych pojawiły się właśnie rowery AMD Custom Cruiser Bike oraz AMD Custom Mountain Bike. Patrząc na ich ceny zastanawiam się czy bardziej dziwi mnie ich wysokość, czy to, że amerykański producent elektroniki z jakiegoś powodu postanowił umieścić je w swoim portfolio produktowym. Oba wyceniono na zaledwie 299 dolarów (ok. 1129 złotych), przy czym na względzie warto mieć fakt, że wariant MTB przypomina tandetne, supermarketowe rowery, które po dziś dzień straszą w sezonie w niektórych polskich sklepach. Cruiser wygląda... przyzwoicie?Rowery sprzedawane w internetowym sklepie AMD w kolorach czarnym i białym mają pomarańczowe akcenty oraz naklejone na ramie logo marki.Rower. | Źródło: AMDRama wariantu AMD Custom Mountain Bike jest podwójnie amortyzowana (w teorii, bo w praktyce tak tanie amortyzatory rzadko spełniają swoje zadanie), a rower ma ma podstawowy napęd 3 x 8 produkcji Shimano ( same Szimanochy !), hamulce typu V i 26-calowe koła. Trudno powiedzieć czy AMD chce obrzydzić ludziom jazdę na tego rodzaju rowerze, czy raczej przypodobać się konsumentom poszukującym naprawdę tanich rowerów górskich.O wiele lepiej zapowiada się miejski AMD Custom Cruiser Bike. Wygląda nieźle, ma 26-calowe koła i hamulec tylny starego typu - w pedałach. Nie ma przerzutek. Uwagę zwraca nietypowa geometria - rowery tego typu w Polsce nie są popularne, ale w Stanach... być może?Rower. | Źródło: AMDCiekawi mnie bardzo kto w AMD wpadł na pomysł sprzedawania rowerów. Jeszcze mocniej zastanawia mnie to, dlaczego marka postawiła na najtańsze komponenty, które nikomu nie skojarzą się przecież z solidnością. Czy to tylko niekonwencjonalna forma reklamy? Cóż, moim zdaniem znacznie lepszą reklamą jest skupienie się na jakości swoich produktów - z procesorami AMD Ryzen 3000 poszło znakomicie. Miejmy nadzieję, że nowe karty graficzne AMD będą w stanie nawiązać rywalizację z zaprezentowanymi niedawno układami NVIDIA RTX 3000 Źródło: AMD