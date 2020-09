TCL z nową ofertą produktów: tablety, telewizory i audio [IFA 2020]

Ciekawe nowości.





Nowy Procesor w telewizorach TCL?

Nowa seria budżetowych TV P61,P71, P81

Soundbar

Tablety i bezprzewodowe słuchawki

W mijającym tygodniu TCL zaanonsował nowe produkty podczas wirtualnej konferencji, odbywającej się w ramach targów IFA 2020. Duża część urządzeń już niebawem trafi na półki naszych sklepów. Wśród nowości znajdziemy telewizory, tablety, soundbary, słuchawki oraz sprzęt AGD. Według naszych informacji, firma zamierza również za kilka tygodni zadebiutować na polskim rynku mobilnym, wprowadzając trzy modele smartfonów.Na początku konferencji Frederic Langin - dyrektor generalny sprzedaży i marketingu TCL Europe - zaprezentował globalne wyniki firmy. Wynika z nich, że na amerykańskim rynku detalicznym telewizory TCL zajęły w I kwartale 2020 r. drugą pozycję. W przypadku rynków wschodzących, sprzedaż wzrosła o 14,3% rok do roku. W Europie odbiorniki marki TCL odnotowały wzrost wolumenu sprzedaży: we Włoszech o 16%, Niemczech o 15%, w Polsce o 38%, w Czechach i Wielkiej Brytanii o ponad 100%.TCL AiPQ Engine Gen 2 automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu zgodnie z rozpoznawanym typem treści i wbudowanymi w algorytmy scenariuszami, takimi jak zielone krajobrazy, sceny nocne, animacja czy ruch, a także niezależnie dostosowuje ustawienia wyświetlanego obrazu dla pierwszego planu (twarze) oraz tła. Według informacji producenta procesor rozpoznaje nie tylko jakość treści video, ale także gatunek wyświetlanego materiału (film, sport). Procesor audio AiPQ Engine Gen 2 dysponuje mechanizmem wykrywania dźwięków otoczenia za pomocą ukrytych w telewizorze mikrofonów. Głośność treści video dostosowywana jest automatycznie w zależności od dźwięków otoczenia.Już w październiku na polskim rynku mają zadebiutować trzy nowe modele telewizorów:zastępujące zeszłoroczną serię EP. Niestety producent nie ujawnił jeszcze szczegółowych danych technicznych najnowszych produktów. Według moich informacji model P61 będzie oferowany w dwóch wersjach systemowych - opartej o Android TV oraz Linux.Seria P81 została wyposażona w ultracienką konstrukcję (metalowa ramka), w funkcje Motion Clarity Pro, zgodność z formatem Dolby Vision oraz system Android TV.Na rynku wciąż jest dostępny flagowy soundbar, który według informacji producenta otrzyma aktualizację usprawniającą działanie urządzenia. Przypomnę - dwuelementowa grajbelka TCL jest kompatybilna z Dolby Atmos oraz oferuje szybki dostęp do muzyki online dzięki wbudowanym rozwiązaniom Apple AirPlay i Google Chromecast.Nowym produktem z segmentu audio jest jednoelementowy soundbarz dwoma zintegrowanymi subwooferami oraz obsługą Dolby Atmos. Urządzenie będzie dostępne w na polskim rynku prawdopodobnie już w październiku w cenie około 770 zł.W trakcie konferencji zaprezentowano nowe tablety, choć w rozmowie z przedstawicielem TCL nie udało się uzyskać jednoznacznej deklaracji o pojawieniu się ich na polskim rynku. Zapewniono mnie jednak, ze istnieje duża szansa, aby modele 10TABMAX i 10TABMID zadebiutowały w naszych sklepach. Według informacji zawartych w specyfikacji, tablety dysponują technologią wyświetlania NXTPAPER, która umożliwia uzyskanie obrazu w rozdzielczości Full HD przypominającego papier w pełnym kolorze, bez migotania i bez szkodliwego wpływu niebieskiego światła. Ponadto urządzenia oferują wyświetlacz typu IPS, obsługę sieci 4G LTE oraz system Android 10.to przekątna 10,36”, procesor ARM Mali-G72 mp3, bateria 8000mAh, przednia kamera dysponująca 13Mpx, a tylna 8Mpx, pamięć 4GB RAM i 64 GB ROM. W urządzeniu znajduje się wejście na kartę Micro SD do 256 GB.oferuje przekątną 8”, procesor Qualcomm Snapdragon 665, baterię 5500mAh, przednią kamerę 8Mpx i tylna - 5Mpx, pamięć 4GB RAM i 64 GB ROM. W urządzeniu znajduje się wejście na kartę Micro SD do 256 GB.to najnowsza propozycja TCL w segmencie słuchawek bezprzewodowych. Produkt ma być oferowany w cenie około 400 zł. Według danych producenta słuchawki są kompatybilne z systemem IOS oraz Android, dysponują Bloutooth 5.0, a także normą IP54. Całościowy czas użytkowania (non stop) na jednym ładowaniu ma wynosić 3 godziny i 30 minut.Według naszych informacji, TCL w najbliższych tygodniach zadebiutuje na polskim rynku mobilnym. Prawdopodobnie w portfolio firmy znajdą się trzy urządzenia, w tym dwa z półki budżetowej oraz model obsługujący sieć 5G - TCL10 5G.Źródło: TCL, wł.