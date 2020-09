25 niewiarygodnie tanich gadżetów z AliExpress

Co warto kupić w Chinach za dolara lub mniej?





Co da się kupić na AliExpress za dolara? Okazuje się, że całkiem sporo ciekawych gadżetów. Po raz kolejny podjęliśmy się trudnego zadania wyszukania interesujących produktów, których ceny nie przekraczają granicy 4 złotych. Ceny na AliExpress aktualizowane są bardzo dynamicznie, więc jeśli któraś wzrośnie... zawsze możecie ją obniżyć jakimś kuponem zniżkowym!



1. Narzędzie do szybkiego krzesania płomienia

Wysoko oceniane krzesiwo pozwoli rozpalić ogień w niemalże dowolnych warunkach. Chwalone za naprawdę dużą iskrę, mało rozmiar, niewielką wagę i wysoką jakość wykonania. Musicie mieć ten gadżet w swoim wyprawowym niezbędniku.



Cena: ok. 3,15 złotych



2. Nakładka na lusterko zwiększająca pole widzenia

Niewielka nakładka na lusterko umieszczona w odpowiednim jego miejscu wyeliminuje martwy punkt, pozwalając zmieniać pasy ruchu w bezpieczniejszy sposób.



Cena: ok. 3,30 złotych



3. Przyrząd do ćwiczenia mięśni dłoni

Jeśli chcecie mieć łapę jak Pudzian, to... ten gadżet nie wystarczy. Sprawdzi się jednak doskonale w sytuacji, w której zechcecie wzmocnić mięśnie swoich dłoni.



Cena: ok. 4 złote



4. Kolorowe nakładki na wentyle w samochodzie

Mała rzecz, a cieszy. Te kolorowe nakładki na wentyle samochodowe dodadzą nieco uroku pojazdom niezależnie od ich wieku.



Cena: ok. 3,75 złotych



5. Magiczny proszek - kolorowy ogień

Oto proszek, który po wrzuceniu do ognia daje bardzo ciekawe efekty wizualne. Worki można ze sobą mieszać, dzięki czemu ognisko będzie imponować feerią barw.



Cena: ok. 2,70 złotych



6. Papierowe mydło w listkach, w pudełeczku

Idealne mydło do wykorzystania w podróży. Niecałe 3 złote zapłacić należy za to mydło w formie papierowych listków. W każdym opakowaniu jest zapas pozwalający umyć dłonie 20-krotnie.



Cena: ok. 3 złote



7. Taśma LED 5V na USB - różne długości i kolory

Taśma LED to najprostszy i najtańszy sposób na rozświetlenie biurka komputerowego lub nawet całego mieszkania. Ten niedrogi gadżet zasilicie poprzez złącze USB w komputerze lub ładowarkę sieciową (tej nie ma w zestawie).



Cena: od ok. 4 złotych



8. Czytnik kart pamięci micro SD do USB 2.0 EPULA

Praktyczny adapter pozwalający przesyłać dane z kart micro SD poprzez komputerowe złącze USB-A. Gadżet sprzedawany jest w formie breloka do kluczy, co pozwala mieć go zawsze pod ręką.



Cena: ok. 1,70 złotych



9. Słuchawki przewodowe - różne kolory

Ładne, kolorowe słuchawki bezprzewodowe. Nie spodziewajcie się porażającej jakości dźwięku w cenie 4 złotych. To doskonały wybór na słuchawki zapasowe lub akcesorium dla osób o niemal zerowym budżecie.



Cena: ok. 4 złote



10. Praktyczna kłódka z zamkiem szyfrowym - np. do walizki

Prosta kłódka z zamkiem szyfrowym. Może pełnić funkcję bardzo podstawowego zabezpieczenia bagażu w podróży lub umożliwić zabezpieczenie pewnych przedmiotów w mieszkaniu przed małymi dziećmi.



Cena: ok. 3,80 złotych



11. Taśmy do kabli na rzep od FLOVEME - różne długości i kolory

Taśmy na rzep to akcesorium, które powinno znaleźć się w każdym domu. Dzięki nim w estetyczny sposób poprowadzicie przewody komputerowe lub biegnące z innych sprzętów RTV i AGD, zapobiegającym tym samym gromadzenie się kurzu.



Cena: ok. 3,50 złotych



12. Podkładka pod mysz w kształcie kociej głowy

Urocza podkładka pod mysz w kształcie kociej mordki - wodoodporna, osadzona na antypoślizgowym materiale. Kompaktowe wymiary 22 x 22 cm będą dla niektórych zaletą.



Cena: ok. 2,40 złotych



13. Mechaniczna zasuwka na kamerkę w laptopie

Zadbaj o swoją prywatność. Po co zalepiać kamerę w laptopie za pomocą taśmy, skoro można użyć eleganckiej zasuwki? Kupicie ją za niecałe 4 złote.



Cena: ok. 3,50 złotych



14. Wygodna, składana podstawka na telefon

Użyteczna, składana podstawka pod smartfona, w której urządzenie ustawiać można zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej.



Cena: ok. 3,40 złotych



15. Pierścień na smartfona - poprawia chwyt, pełni funkcję podstawki

Pierścień na smartfona o wielu zastosowaniach. Przede wszystkim, umożliwia korzystanie z urządzenia w samochodzie, w uchwycie magnetycznym. Dodatkowo, może pełnić rolę podstawki (po rozłożeniu elementu otaczającego magnes), a także ułatwiać obsługę telefonu jedną dłonią - po przełożeniu palca przez odchylony okrąg.



Cena: ok. 3,40 złotych



16. Adapter USB-A do USB-C z OTG od CABLEIME

Niewielki adapter USB-A 3.0 do USB-C OTG pozwala w wygodny sposób odczytywać dane z pendrive'a z USB-A na smartfonie lub tablecie.



Cena: ok. 4 złote



17. Osłonka na końcówkę kabla USB w kształcie zwierzątka

Dzięki tym osłonkom zapomnisz o problemie uszkodzonych, powyginanych wtyczek - na przykład kabelków jack 3.5 mm, USB i innych.



Cena: ok. 2 złote



18. Wieszak na słuchawki

Wieszak na słuchawki, który umieścić można na monitorze lub obudowie komputerowej. Po co rysować obudowę cennych słuchawek o powierzchnię biurka?



Cena: ok. 4 złote



19. Multitool o rozmiarze karty kredytowej ze stali nierdzewnej

Multitool wielkości karty kredytowej, mający aż 11 różnych funkcji. Najważniejszymi są otwieracz do puszek, do butelek, śrubokręt, nóż oraz piłka. Schowasz go bez problemu w portfelu.



Cena: ok. 2,70 złotych



20. Szczoteczka do twarzy - pomoże poprawić cerę

Ta szczoteczka do twarzy nie jest elektryczna, ale mimo to pozwala skutecznie usunąć zabrudzenia ze skóry. Warto z niej korzystać, jeśli chcesz poprawić swoją cerę.



Cena: ok. 3,40 złotych



21. Uniwersalny przyrząd do regulacji długości maseczki

Maseczki są zbyt luźne? Problem ten rozwiązuje taki oto praktyczny gadżet dający możliwość ich regulacji.



Cena: ok. 1,60 złotych



22. Kieszonkowa piła z drutu stalowego

Oto piła do drewna w bardzo nietypowej postaci, która do gustu przypadnie zwłaszcza miłośnikom survivalu. Nie zetniecie za jej pomocą kilkusetletniego dębu (co z resztą jest nielegalne), ale wykorzystacie zapewne w inny sposób.



Cena: ok. 3,80 złotych



23.Gumowy uchwyt na smartfona

Uniwersalne, gumowe etui zapewniające ochronę smartfonu przed uderzeniami. Może stanowić również dodatkowe zabezpieczenie po włożeniu telefonu na przykład w uchwyt rowerowy.



Cena: ok. 2,80 złotych



24. Kabel USB-C 3A od QGEEM - wspiera szybkie ładowanie

Niedrogi kabel USB-C w oplocie, wspierający ładowanie z natężeniem do 3A - w praktyce wspiera więc Quick Charge.



Cena: ok. 3,50 złotych



25. Płyty bazowe LEGO - różne rozmiary i kolory





Tanie płytki bazowe do klocków LEGO? Proszę bardzo, takie cuda tylko w Chinach. W europejskich sklepach są kilkukrotnie droższe!



Tanie płytki bazowe do klocków LEGO? Proszę bardzo, takie cuda tylko w Chinach. W europejskich sklepach są kilkukrotnie droższe!

Jeśli chcecie poznać inne ciekawe gadżety, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, koniecznie rzućcie okiem na wcześniejsze publikacje: