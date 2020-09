IFA 2020: Realme chce namieszać w Europie. Ambitne plany dotyczące sprzedaży smartfonów

Firma dzieli się ze światem swoją strategią marketingową.





Europa na celowniku Realme

Tegoroczne targi IFA 2020 nie wyglądały tak jak dotychczas. Ograniczona liczba wystawców, mało premier produktowych i wstęp tylko dla zaproszonych gości. Podczas piątkowej wizyty w Berlinie uczestniczyliśmy m. in. w konferencji marki Realme, która przedstawiła ambitne plany na przyszłość.Prezentacja był szczególnie ważna dla Realme bowiem to pierwszy raz, kiedy marka bierze udział w prestiżowych berlińskich targach elektroniki użytkowej.Ponieważ Europa jest dla firmy kluczowym rynkiem strategicznym, Realme niedawno ogłosiło Madhava Shetha nowym wiceprezesem i CEO Europie (dalej będzie też zarządzał indyjskim oddziałem), aby kontynuować szybki rozwój na Starym Kontynencie. Sheth stwierdził:Aby osiągnąć ten ambitny cel, firma jest zaangażowana w tworzenie strategii ‘One Europe’ („Jedna Europa”). W ramach nowej strategii Realme chce wprowadzić swoje flagowe produkty na ośmiu kluczowych rynkach jednocześnie – w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, Hiszpanii, Francji, Grecji i we Włoszech. Realme ogłosiło również, że Niemcy staną się nową europejską siedzibą firmy i zapowiedziało utworzenie w 100% lokalnych zespołów sprzedaży i marketingu na wszystkich kluczowych państwach.