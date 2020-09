Samsung pracuje nad kolejnym składanym smartfonem. Projekt może Was zaskoczyć

Firma pozazdrościła Microsoftowi?





Samsung Galaxy Z Fold S z nową konstrukcją





fot. Samsung

Samsung zaczyna się naprawdę poważnie rozpędzać w kontekście produkcji składanych smartfonów. Firma na początku tego miesiąca zaprezentowała model Galaxy Z Fold 2 , a tym razem do sieci przedostały się nowe informacje dotyczące następnych planów koreańskiej firmy. Okazuje się, że Samsung mógł pozazdrościć Microsoftowi jego ostatniej premiery – urządzenia oznaczonego jako Surface Duo . Koreańczycy mają bowiem przygotowywać, który będzie wyglądał nieco inaczej niż to, do czego przyzwyczaił nas Samsung.Samsung Galaxy Z Fold S ma zostać wyposażony w zupełnie– dokładnie tak, jak jest w stanie zrobić to wspomniany, najnowszy smartfon od Microsoftu. Przedsprzedaż rozwiązania Amerykanów rozpocznie się już 10 września bieżącego roku i jak widać, Samsung chyba trochę pozazdrościł Microsoftowi.W przeciwieństwie do Surface Duo, Galaxy Z Fold S będzie wykorzystywałNie jest jeszcze jasne czy konstrukcja Koreańczyków będzie posiadała drugi ekran umieszczony na zewnątrz lub też w innym miejscu obudowy.Plotki głoszą, iż Galaxy Z Fold S miałby pojawić się w 2021 roku.czy też będzie raczej ukłonem w stronę klientów, którzy nie chcą wydawać kilku tysięcy złotych na sprzęt ze składanym ekranem. Bardzo możliwe, że w tym przypadku Samsung zdecyduje się naSwoiste „napychanie” rynku składanymi smartfonami ze strony Samsunga może wydawać się dziwne, ale jest tylko i wyłącznie bardzo dobrą informacją dla nas – klientów. W ten sposób więcej producentów będzie chciało poszerzyć swoją ofertę, co doprowadzi nie tylko do rozwoju składanych urządzeń,Źródło: DT / fot. Samsung