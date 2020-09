Dysk SSD NVMe jako pendrive USB? SpeedSSD i jego wymienne nośniki

Dyski SSD wciąż nie wyparły HDD w segmencie zewnętrznych urządzeń USB z racji dużej różnicy w cenie, ale nie są już ogromną egzotyką, choć częściej spotykamy pojemne HDD lub pendrivy. A gdyby tak połączyć cechy obu wymienianych sprzętów?



Mały SSD USB, duże prędkości

W zasadzie to tylko długa obudowa na dyski M.2 NVMe PCIe sprzedawana od razu z nośnikiem, ale solidnie wykonana z metalu, zaopatrzona w mały wiatraczek do chłodzenia podzespołów czy silikonowe etui. W dodatku potrafi osiągnąć około 1050 MB/s przy odczycie i zapisie za sprawą interfejsu USB 3.2 Gen 2 (czy jak kto woli USB 3.1 lub USB 3.1 Gen 2).

Powszechniejsze są SSD USB bazujące na nośnikach SATA i osiągające prędkości podobne jak wewnętrzne dyski tego typu, no może odrobinę niższe. Czasem występują też w formacie przypominającym pendriva, ale są na stałe zabudowane. Emmanuelle Mannee Naranjo Di Padova Mendoza stworzył projekt SpeedSSD na Indiegogo, który mimo małych rozmiarów oferuje szybkość SSD NVMe PCIe i możliwość szybkiej wymiany modułu.



Szybka jest też wymiana nośnika SSD

Standardowo SpeedSSD sprzedawany jest w wariancie 2 TB lub 4 TB (z nośnikami opartymi o 3D TLC) i w trzech kolorach (czarny, szary, czerwony). Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby SpeedUSB traktować nie jako zintegrowany dysk SSD USB, a obudowę na nośniki SSD M.2 PCIe. Twórca projektu chwali się, że wymiana SSD trwa tylko moment i jest bajecznie prosta.

W zestawie dostajemy obudowę z zamontowanym dyskiem, silikonowe etui i dwa kabelki (USB-A do USB-C i podwójnie USB-C). Cóż, w takim razie określenie pendrive nie do końca opisuje charakterystykę, ale kształt i wielkość faktycznie przypominają przerośnięty pendrive. Choć SpeedUSB wpina się kablem, a nie bezpośrednio do PC, smartfonu, kamery, TV czy innego urządzenia.