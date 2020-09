Honor pokazał dwa niedrogie smartwatche. Oto Watch ES i Watch GS Pro

Świetne ceny.





Honor Watch GS Pro

Honor Watch ES

W tym roku nikt zdaje się o tym nie pamiętać, ale... trwają targi elektroniki IFA 2020 w Berlinie. Dzieje się naprawdę niewiele, choć nie znaczy to, że nie dzieje się zupełnie nic. Przedstawiciele naszej redakcji są na miejscu i byli dziś między innymi na prezentacji nowych smartwatchy marki Honor. Chiński producent pokazał światu nowe Honor Watch GS Pro i Honor Watch ES, które różnią się od siebie... niemal wszystkim.Pierwszą z propozycji jest Honor Watch GS Pro - zegarek stworzony raczej z myślą o męskim nadgarstku. Konstrukcja koperty została wzmocniona (certyfikacja 14 MIL-STD-810G), a sam sprzęt zaprojektowano tak, aby przetrwał trudy niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz niezbyt sprzyjające warunki panujące w trakcie wysiłku fizycznego w terenie.Honor Watch GS Pro ma działać przez nawet 25 dni na jednym ładowaniu baterii - oczywiście bez włączonego modułu GPS, w który zegarek został wyposażony. Według deklaracji producenta, intensywne użytkowanie GPS rozładuje zegarek dopiero po 48 godzinach. Trudno w to uwierzyć, ale...Urządzenie obsługuje alerty pogodowe oraz prezentuje wszelkie powiadomienia ze sparowanego z nim smartfonu. Na użytkownika czeka ponad 100 trybów ćwiczeń, pomiar tętna z nadgarstka oraz funkcje pomiaru wysycenia krwi tlenem i jakości snu.O wydajność zegarka dba układ Kirin A1 znany z Huawei Watch GT 2 Cena Honor Watch GS Pro to zaledwie. Osoby, które kupią go w przedsprzedaży, która rusza w Europie 7 września, będą mogli nabyć go w cenie zaledwie. Biorąc pod uwagę zapowiadane długie działanie w trybie GPS, brzmi interesująco. Ciekawe czy Huawei w końcu pozwoli eksportować pliki GPX do zewnętrznych serwisów i poza aplikację Huawei Zdrowie.Zamknięty w prostokątnej kopercie Honor Watch ES projektowano z myślą o paniach poszukujących modnego, nowoczesnego czasomierza. Sprzęt oferuje aż 95 różnych trybów ćwiczeń i jest w stanie prezentować 44 różne ćwiczenia na swoim 1,64-calowym ekranie AMOLED o rozdzielczości 456x280 pikseli.Czas pracy na baterii wynosić ma ok. 10 dni. Dzięki funkcji szybkiego ładowania zegarek naładować można do poziomu 70% w jedyne 30 minut.Cena Honor Watch ES wyniesie. Przedsprzedaż w Europie rusza 7 września, kiedy to zegarek będzie można nabyć w cenielub w cenie regularnej z darmowymi słuchawkami Honor Sport Bluetooth.Źródło: mat. własny