OnePlus 8T bez tajemnic. Ekran AMOLED 120 Hz i wiele więcej

Jest na co czekać.





OnePlus 8T będzie naprawdę... fajny

48 Mpix - moduł podstawowy

- moduł podstawowy 16 Mpix - moduł z obiektywem szerokokątnym

- moduł z obiektywem szerokokątnym 5 Mpix - moduł z obiektywem macro

- moduł z obiektywem macro 2 Mpix - moduł „portretowy”

Dalsza specyfikacja OnePlus 8T jest dość przewidywalna

OnePlus obstaje przy swoim zwyczaju pokazywania dwóch flagowych smartfonów rocznie. Co pół roku jesteśmy świadkami premiery - na przemiennie - smartfonu nowej generacji oraz jego odświeżonej wersji, oznaczonej literą "T". Nie dalej jak trzy dni temu prezentowaliśmy wygląd OnePlus 8T , którego debiut odbędzie się na przełomie września i października tego roku. Dziś chciałbym przybliżyć Wam jego potwierdzoną u dobrego źródła specyfikację.Dobre wieści zaczynają się od wyświetlacza. OnePlus 8T korzystać ma z 6,55-calowego panelu AMOLED o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. To progres względem poprzedniej generacji telefonu chińskiej marki, a przynajmniej wariantu OnePlus 8. OnePlus 8T Pro miał ekran o takich parametrach.Niepewność towarzyszyła modułom aparatu, ale te rozwiewa anonimowe i dobrze poinformowane źródło serwisu Android Central. OnePlus 8T otrzyma łącznie cztery aparaty główne:Pewne wątpliwości wzbudza moduł określany jako "portretowy". Zapewne nie będzie to teleobiektyw, a jedynie sensor głębi tła. Rodzi się pytanie: dlaczego firma OnePlus konsekwentnie unika teleobiektywu z prawdziwego zdarzenia? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że sensor główny o rozdzielczości 48 Mpix będzie ulepszony względem modelu OnePlus 8.Tak jak zapowiadaliśmy, OnePlus 8T wyposażony zostanie w procesor Snapdragon 865+, 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane. Sprzęt działał będzie pod kontrolą OxygenOS 11 bazującego na systemie Android 11. Będzie to pierwszy smartfon z tym systemem na pokładzie - podobnie jak OnePlus 7T rok temu był pierwszym telefonem z Androidem 10.Cena OnePlus 8T nie jest oczywiście jeszcze znana - nie była nawet obiektem spekulacji. Prawdopodobnie będzie zbliżona do ceny modelu OnePlus 7T Źródło: Android Central