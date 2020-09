NVIDIA RTX 3080 miażdży RTX 2080 Ti w DOOM Eternal. Jestem w szoku (wideo)

Wydajność GeForce RTX 3080 zdumiewa.





GeForce RTX 3080 vs RTX 2080 Ti. Nieoczywisty wynik pojedynku?

DOOM Eternal w 1000 klatkach na sekundę? Da się!

Emocje po premierze kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 nie ustają. W sieci nie milkną komentarze na temat zupełnie niespodziewanie atrakcyjnych cen układów GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070, w kontekście oferowanej przez nie wysokiej wydajności i efektywności energetycznej. W sieci pojawia się coraz więcej materiałów prezentujących moc obliczeniową nowych kart w prawdziwych zastosowaniach. Wyceniony na 3279 złotych GeForce RTX 3080 dosłownie miażdży najlepszy do tej pory i kosztujący nawet ponad 5000 złotych układ GeForce RTX 2080 Ti.To, że karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 jest wydajniejsza od RTX 2080 Ti wiedzieliśmy już od momentu jej premiery. NVIDIA chwaliła się wynikami wydajności na wykresach, które dla wielu osób okazały się "niezbyt czytelne" i "niewystarczające". W związku z tym producent opublikował w sieci test, na którym zestawia możliwości obu konstrukcji w popularnej grze DOOM Eternal . Test odbywa się w rozdzielczości 4K i w maksymalnych ustawieniach graficznych, a w tle cały czas włączony jest licznik klatek na sekundę. Wyniki? Zdumiewające!NVIDIA GeForce RTX 3080 wyciąga nawet 50% (!!!) klatek na sekundę więcej, niż dotychczasowy lider wydajności świata gier komputerowych. Wszystko to przy cenie blisko o połowie niższej. Jeśli to nie jest rewolucja na rynku kart graficznych, to nie wiem na co czekali niektórzy gracze.Tak, DOOM Eternal to doskonale zoptymalizowana gra, ale osiągnięcie wyniku grubo powyżej 100 klatek na sekunde w rozdzielczości 4K to wciąż niemały wyczyn. W przypadku RTX 3080 licznik klatek jedynie kilka razy na chwilę spadł poniżej 100 FPS.W sklepach układ NVIDIA GeForce RTX 3080 pojawi się już 17 września. NVIDIA GeForce RTX 3070 zadebiutuje w późniejszym czasie. NVIDIA GeForce RTX 3060 nie został jeszcze zaprezentowany.Skoro mowa już o wydajności i grze DOOM Eternal, przypominam o wyczynie, jakiego dokonali niedawno Polacy wspólnie z Bethesdą i X-Kom. Dzięki overclockingowi i ciekłemu azotowi udało się im uruchomić grę DOOM Eternal w ponad 1000 klatkach na sekundę . Do bicia rekordu użyto procesora Intel Core i7 9700K (podkręcony do 6,6 GHz), karty graficznej ASUS RTX 2080Ti Strix (z ustawionym zegarem na 2,4 GHz), pamięci RAM 2 x 8 GB HyperX Predator 4000 MHz CL19, dysku SSD NVMe M.2 Samsung Evo Plus, płyty głównej ASUS Maximus XI Apex i zasilacza Be Quiet Straight Power 1200W.Źródło: NVIDIA