Aż 360 Hz odświeżania. Monitor ASUS ROG Swift 360Hz to istny potwór

kart graficznych Nvidia GeForce RTX 3000 zwiastuje czas jeszcze lepszej jakości obrazu i wyższej liczby wyświetlanych klatek na sekundę. ASUS także pokazał swoje grafiki z linii Nvidia Ampere. Jeśli mamy coraz płynniejszą animację, monitory też powinny zwiększać swoje odświeżanie. Najlepszy w tym względzie będzie ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN.



W zasadzie firma przygotowuje nawet dwa warianty: ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN i ASUS ROG Swift 360Hz PG259QR. Superszybka matryca o czasie reakcji 1 ms GTG zapewnia odświeżanie na poziomie kosmicznych 360 Hz. To o połowę więcej niż w bardzo szybkich monitorach 240 Hz i trzy razy więcej niż w 120 Hz. A w porównaniu do tradycyjnego 60 Hz? Aż 6 razy więcej Hz. To robi naprawdę wielkie wrażenie. Oczywiście dostaniemy też dostęp do Nvidia G-Sync i VRR, a także mocno polepszającą właściwości czasu reakcji technologię fast IPS, bez której takie wyniki nie byłyby możliwe.



Tak prezentuje się druga metoda mocowania od frontu / foto. ASUS



Dla typowych graczy pewnie wystarczające będą konstrukcje o podwyższonym odświeżaniu, choć nie aż tak mocno, ale e-sportowcy i mocni entuzjaści mogą skorzystać z możliwości nowej propozycji ASUSa. Dobrym dodatkiem jest funkcja analizowania całkowitej responsywności komputera. Dzięki rozwiązaniu firmy można zmierzyć czas, w którym od kliknięcia myszki czy przyciśnięcia klawisza zmienia się obraz np. następuje wystrzał lub skok. Do tej pory trzeba było zaawansowanego oprogramowania i specjalistycznego sprzętu. Analizator ASUSa dostępny jest od ręki.



Standardowa rozdzielczość full HD

Konstrukcje Tajwańczyków są zgodne z HDR10 i mają typową rozdzielczość full HD przy 16:9 (1920 x 1080 pikseli) oraz przekątną 24,5 cala. Zożna powiedzieć, że to niewiele. Dobry standard, ale nic wystrzałowego. Jednak pamiętajmy, że generowanie tak dużej liczby klatek, aby 360 Hz miało sens, to duży wysiłek dla podzespołów. Nie ma co ich dodatkowo obciążać np. 4K czy nawet 2K. Poza tym 24,5 cala wygląda ładnie nawet przy full HD. Ciekawym dodatkiem jest zacisk typu C o maksymalnym rozstawie 80 mm na brzeg biurka, który można użyć zamiast stopki.



Tył opcjonalnego montażu na krawędzi biurka / foto. ASUS









ASUS wspomina też o modelu ROG Swift PG329Q. Zapewnia lepszy obraz, ale mniejsze odświeżanie. 32 cale 2K (2560 x 1440 pikseli), 1 ms GTG, DisplayHDR 600 z bardzo dobrym pokryciem barw (sRGB 160 proc. i DCI-P3 98 proc.). Może pochwalić się też technologią Quantum-dot i dodatkową wstępną fabryczną kalibracją kolorów. Jak widać rozdzielczość i kolory wypadają bardzo dobrze, a co potrafi jego matryca IPS w kwestii odświeżania? Solidnie, ale nie umywa się do poprzednika. 175 Hz z G-Sync i funkcją ASUS Extreme Low Motion Blur Sync oraz zmienny overdrive.Źródło i foto: ASUS

