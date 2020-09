MSI prezentuje laptopy biznesowe. W środku układy Intel 11. generacji

Nowe laptopy MSI.

Dziś odbyła się wirtualna premiera nowych laptopów marki MSI. Firma po wejściu na rynki notebooków multimedialnych, gamingowych, a także tych tworzonych z myślą o szerokopojętych "twórcach treści", postanowiła zawalczyć o uznanie ludzi biznesu. Skutkiem jest prezentacja pierwszej w historii marki serii wydajnych laptopów do zastosowań biznesowych. Urządzenia MSI "Business and Productivity" korzystają z najnowszych procesorów Intel 11. generacji.W skład gamy produktów spod szyldu "Business and Productivity" wchodzą serie Summit, Prestife i Modern - wszystkie wyposażone w procesory 11. generacji firmy Intel. Zaprojektowano je głównie pod kątem potrzeb firm i użytkowników biznesowych "eliminując przy tym typowe problemy charakterystyczne dla tego typu sprzętu". Nowości mają zaskakiwać mobilnością oraz wydajnością. Novum są najwydajniejsze układy graficzne w historii marki Intel - Intel iRIS Xe. Stylistyka nawiązuje do minimalistycznej i nowoczesnej filozofii designu i ma przypaść do gustu profesjonalnym użytkownikom.

Prestige, Modern, Prestige 14 Evo i Summit E13 Flip

Pierwsze w historii biznesowe laptopy MSI. Ładne? | Źródło: MSILinię Summit reprezentują obecnie dwa modele notebooków z dotykowymi ekranami. Urządzenia z serii Summit B charakteryzują się według zapewnień producenta ponad 10-godzinną pracą na akumulatorze, co pozwala użytkownikowi pracować przez cały dzień, nie rezygnując przy tym z ultraprzenośnej obudowy. Co więcej, maszyna oferuje wysoką wydajność, nawet podczas podróży. Seria Summit E wyposażona jest dodatkowo w szeroką gamę dedykowanych układów graficznych. Oferuje także kamerę na podczerwień, która obsługuje funkcję rozpoznawania twarzy w systemie Windows Hello.Podczas wydarzenia zaprezentowano również odświeżone wersje laptopów MSI ze znanych już serii Prestige oraz Modern. Laptopy zostały wzbogacone o nowe logo i są dostępne w nowych kolorach. Nowością jest model Prestige 14 Evo - jeden z pierwszych laptopów posiadających certyfikat zgodności z platformą Intel Evo, która to bazuje na procesorach 11. generacji. Ma on poświadczać ponadprzeciętną wydajność, obecność technologii błyskawicznego wybudzania i bardzo długą żywotność baterii.Nowe kolory laptopów MSI z wcześniej znanych serii. | Źródło: MSIOstatnią niespodzianką pod koniec wydarzenia była krótka prezentacja nadchodzącego modelu MSI Summit E13 Flip, czyli notebooka wyposażonego w wyświetlacz, który obraca się o 360 stopni. Maszyna ta łączy w sobie użyteczność laptopa z wygodą tabletu, dzięki czemu można dostosować ją do wielu sposobów pracy.Konwertowalny MSI Summit E13 Flip. | Źródło: MSILaptopy MSI z serii "Business and Productivity" będą dostępne w sprzedaży online od października 2020 roku.Źródło: MSI