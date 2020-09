OPPO F17 i F17 Pro oficjalnie. Są rekordowo cienkie

Spodobają się miłośnikom dopasowanych spodni.





OPPO F17 Pro - na pokładzie MediaTek





OPPO F17 wyposażono w ekranowy czytnik linii papilarnych - standard / Foto: OPPO





Dzisiejsze smartfony urosły do tego stopnia, że czasami ledwo mieszczą się w kieszeniach. Nadzieją są składane smartfony, które pozwalają skompresować swoje wymiary bez wpływania na długość przekątnej wyświetlacza. Można wprawdzie zmniejszać grubość telefonu, jednak z reguły otrzymujemy cienkie urządzenie z mizerną baterią. Nie w przypadku OPPO. Oto OPPO F17 i F17 Pro.Smartfon wyświetla obraz na ekranie Super AMOLED FHD+ o przekątnej 6,44 cala. U góry panelu znajdziemy podwójne wcięcie na kamerkę selfie o rozdzielczości 16 MP i 2 MP. Ostatnia z nich służy jako czujnik głębi do dokładniejszego rozmywania tła. Czytnik linii papilarnych umieszczono pod ekranem.OPPO F17 Pro napędzany jest procesorem MediaTek Helio P95 wspomaganym przez 8 GB RAM. Z kolei na dane użytkownika przeznaczono 128 GB rozszerzalnej pamięci.Jeśli chodzi o kwestię fotograficzną, to OPPO F17 Pro wyposażony jest w aparat główny 48 MP. Uzupełniają go moduły ultraszerokokątny (8 MP), makro (2 MP) oraz czujnik głębi (również 2 MP).