Philips OLED+ 935 - czyżby najlepszy telewizor 2020 roku?

Philips OLED+ 935 / foto. PhilipsDo obsługi telewizora służy pilot z eleganckimi i płaskimi przyciskami z podświetleniem i metalizowanym wykończeniem. Boki pilota zostały powleczone skórą od szkockiej firmy Muirhead.Ponadto OLED+ 935 został wyposażony w bardzo ciekawe rozwiązania, mające istotny wpływ na eksploatację sprzętu oraz jakość obrazu.Zastosowanie procesora P5 czwartej generacji wraz z drugim dedykowanym układem SI zapewnia dodatkową moc obliczeniową. Pojawiają się też nowe funkcje, takie jak:– umożliwia miejscowe zwiększenie ostrości w określonym kadrze. W ten sposób procesor nie stosuje jednego ustawienia poziomu ostrości na całym ekranie, a modyfikuje go w poszczególnych obszarach wyświetlanego obrazu, aby zapewnić jego optymalną dokładność.Systemwykorzystuje podzespoły i oprogramowanie procesora Philips P5 czwartej generacji, aby rozwiązać problem utraty szczegółów podczas usuwania bandingu (pasmowania) z materiałów źródłowych słabej jakości. Dzięki zastosowaniu mocy obliczeniowej oraz dodatkowego układu SI, system może rozszerzyć 8-bitowy obraz wideo do niemal 14-bitowego w obszarach, w których występuje zjawisko bandingu. Philips deklaruje, że ma to pozwolić użytkownikom na doświadczanie płynniejszej gradacji kolorów bez utraty szczegółów w pozostałych częściach ekranu.Nowy procesor z udoskonaloną funkcją wykorzystania sztucznej inteligencji pozwala na ulepszenie autorskiego rozwiązania Philips. W wersji po zmianach, technologia ta przekształca materiały źródłowe SDR w obraz jakości HDR z ostrością zwiększoną o 30% dzięki nowej funkcji wykrywania i wzmacniania podświetlenia, która w połączeniu z systemami podwyższania kontrastu ma za zadanie tworzyć obraz bardziej realistyczny, dokładniejszy i z większą głębią.Warto przypomnieć, że rozwiązanie oparte o SI wykorzystuje sieci neuronowe i uczenie maszynowe do analizy milionów klipów wideo z bazy opracowanej przez zespół Philips na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Na tej podstawie sztuczna inteligencja poprawia pięć głównych elementów składających się na jakość obrazu (poprawa materiału źródłowego, kolory, kontrast, płynność ruchu i ostrość obrazu) oraz zapewnia lepszą równowagę między nimi.Inżynierowie TP Vision określili ogólne parametry, według których oprogramowanie grupuje treści na pięć kategorii: krajobraz/przyroda, twarz/odcienie skóry, ruch/sport, czerń/kontrast oraz pozostałe. Sztuczna inteligencja wybiera prawidłową kategorię i analizuje wszystkie pięć filarów jakości obrazu, aby określić optymalny poziom równowagi między nimi i uzyskać najbardziej naturalny i realistyczny obraz.Ciekawostką jest nowa wersja przetwarzaniawprowadzająca unikalne rozwiązania zapobiegającego wypalaniu matrycy. Opiera się ono na monitorowaniu siatki złożonej z 32400 stref, co pozwala na niezwykle dokładne wyszukanie statycznych elementów oraz stopniowe zmniejszanie jasności w danym punkcie, aby nie dopuścić do uszkodzenia.Philips OLED+ 935 / foto. PhilipsJednym z najbardziej wyróżniających elementów w OLED+ 935 jest system dźwiękowy stworzony przez firmę Bowers & Wilkins oraz autorska technologia Ambilight opracowana przez Philips. Telewizor został wyposażony w wielogłośnikowy system audio - łącznie w dziesięć przetworników w konfiguracji 3.1.2 oraz czterostronne oświetlenie Ambilight.Model OLED+935 jest pierwszym telewizorem marki Philips wyposażonym zarówno w dedykowane przetworniki Dolby Atmos Elevation, jak i unikalny centralny zespół głośników wysokotonowych Tweeter-on-Top.Philips OLED+ 935 / foto. PhilipsZa reprodukcję niskich tonów jest odpowiedzialny nowy subwoofer typu racetrack o wymiarach 100 mm x 65 mm – został on przeniesiony na tył obudowy głośnika, co było możliwe dzięki technologii Flowport opracowanej przez Bowers & Wilkins.Philips OLED+935 został wyposażony w systemi rozszerzoną listę aplikacji pracujących przy pomocy 3 GB pamięci wewnętrznej. Wygodę obsługi ma gwarantować nowy, bardziej intuicyjny interfejs oraz wbudowany Asystent Google i funkcja Works With Alexa.Producent postanowił w tym roku, że oprócz 55” i 65” na rynku zadebiutuje egzemplarz w przekątnej 48”. Philips jest kolejną firma po Sony i LG Electronics, która zdecydowała się wprowadzić do swojego portfolio ten rozmiar w segmencie OLED.