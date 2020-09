Redmi Earphones - nowe słuchawki z certyfikatem Hi-Res Audio za grosze

Certyfikaty audio jednak nie są domeną drogich sprzętów.





Redmi Earphones - tanie słuchawki z certyfikatem

Redmi Earphones to słuchawki magnetyczne



Słuchawki Redmi Earphones wyposażono w kabel 1,25 metra z kątowym wtykiem jack 3,5 mm. Zainstalowano w nim pilota z pojedynczym przyciskiem i mikrofon do rozmów.



Redmi Earphones dostępne są w kilku kolorach - każdy powinien znaleźć coś dla siebie / Foto: Gizmochina



Słuchawki ponadto wyposażono w magnesy umieszczone w tylnej części obudowy, dzięki czemu możemy je ze sobą złączyć. Ułatwia to zachowanie porządku, jednak osobiście nie jestem fanem takiego pomysłu - sprzyja on rysowaniu się powierzchni.

Słuchawki TWS zyskują na popularności, jednak to nie oznacza, że przewodowe słuchawki odeszły do lamusa. Odpowiedniki z kablem są z reguły tańsze lub pozwalają na uzyskanie dźwięku wysokiej jakości. Czy niska cena wyklucza rozdzielczy dźwięk? Wygląda na to, że niekoniecznie. Oto słuchawki Redmi Earphones.Słuchawki mają konstrukcję dokanałową wykonaną z aluminium. Firma chwali się, że przyłożyła się do kwestii komfortu i stabilności konstrukcji przy noszeniu jej w uchu.Redmi Earphones wyposażono w przetworniki z membranami o średnicy 10 m, które powinny być całkiem niezłe. Dlaczego? Słuchawki otrzymałyprzyznawany urządzeniom, które cechują się ponadprzeciętną jakością dźwięku. Jest to to tyle zaskakujące, że sprzęt jest tańszy niż duża pizza - Redmi wyceniło go na 399 rupii indyjskich, czyli