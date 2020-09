Nowa taśma LED Philips Hue Play. Efektowne podświetlenie do każdego TV

Ciekawy, ale drogi gadżet.

Firma Signify (poprzednio Philips Lighting) ogłosiła premierę nowego produktu – taśmyPierwsza taśma LED z indywidualnie programowalnymi diodami w ofercie Signify pozwala na łatwy montaż z tyłu, naśladując kolory obrazu wyświetlanego na ekranie, płynnie łącząc ze sobą sceny, oferując multimedialną rozrywkę nieporównywalną z niczym innym.Według producenta, każdy szczegół nowej taśmy LED Philips Hue Play został zaprojektowany tak, by zapewnić optymalny efekt, rzuca ona światło pod kątem 45 stopni i charakteryzuje się idealnym przejściem tonalnym kolorów między poszczególnymi punktami świetlnymi. Jest to możliwe dzięki serii indywidualnie programowalnych diod LED, z których każda może generować białe światło, a także ponad 16 milionów kolorów.

Taśma LED naśladuje dowolne treści wyświetlane na ekranie bez względu na to, co właśnie oglądasz, w co grasz lub czego słuchasz i wykorzystuje kolory z całego ekranu. Generowane przez nią barwy płynnie łączą się ze sobą w naturalny sposób wzdłuż taśmy, która wyświetla je na ścianie za telewizorem, dając jedyny w swoim rodzaju efekt. Taśmę LED można w łatwy sposób zamontować z tyłu zawieszonego na ścianie lub wolnostojącego telewizora dzięki specjalnie zaprojektowanym uchwytom.

Taśma LED Philips Hue Play

Sterowanie aplikacją mobilną Hue Sync

Dostępność i cena

55 cali (pasuje do TV o przekątnej ekranu od 55 do 60 cali) – 690 PLN

65 cali (pasuje do TV o przekątnej ekranu od 65 do 70 cali) – 735 PLN

75 cali (pasuje do TV o przekątnej ekranu od 75 do 85 cali) – 785 PLN

Taśma LED Philips Hue Play współpracuje z dowolną kolorową lampą Hue, oferując maksymalną elastyczność pozwalającą stworzyć spersonalizowaną strefę domowej rozrywki. Użytkownicy mogą w łatwy sposób dostosować to, w jaki sposób światła reagują na treści wyświetlane na ekranie telewizora dzięki aplikacji mobilnej Hue Sync. Można między innymi sterować szybkością czy intensywnością efektów świetlnych, a także regulować jasność pomieszczenia. W celu użycia taśmy LED Philips Hue Play niezbędna jest aplikacja na komputer Philips Hue Sync lub urządzenie do synchronizacji Philips Hue Play HDMI Sync Box sparowane z aplikacją mobilną oraz mostek Hue (sprzedawany osobno).Wprowadzenie na rynek taśmy LED Philips Hue Play jest częścią inicjatywy Philips Hue zmierzającej do poszerzenia oferty urządzeń do rozrywki, która rozpoczęła się premierą urządzenia do synchronizacji Philips Hue Play HDMI Sync Box na targach IFA 2019. W połączeniu z urządzeniem do synchronizacji i dodatkowymi lampami Philips Hue, taśma LED Philips Hue Play przenosi efekt sceny oświetleniowej na zupełnie nowy poziom.Taśma LED Philips Hue Play będzie dostępna od Polsce. Taśma LED Philips Hue Play jest dostępna w trzech rozmiarach:Źródło: Signify