Samsung zrobił to, co do tej pory nie udało się Apple

Czyli jednak się da.





Samsung Wireless Charger Trio – jak to działa?





fot. Samsung

fot. Samsung

Wygląda na to, że Samsungowi udało się to, co nie udało się Apple. Konkretniej chodzi o projekt bezprzewodowej ładowarki, która jest w stanie naładować trzy sprzęty jednocześnie. Koreańska firma oficjalnie zaprezentowałapozwalające na umieszczenie trzech urządzeń na jednej podstawce i uzupełnienie energii w ich akumulatorach. Całość nie działa dokładnie tak, jak AirPower w przypadku Apple, ale Samsung znalazł rozwiązanie problemu, z którym nie poradziła sobie firma z jabłkiem w logo.Niestety w przypadku ładowarki Samsunga. Na podstawce znajdują się wyznaczone pozycje, w których będzie należało umieścić swoje sprzęty, aby rozpocząć uzupełnianie ich energii. Nie ma jednak problemu z jednoczesnym położeniem na macie smartfona, słuchawek bezprzewodowych czy inteligentnego zegarka. Trzy wskaźniki LED zaimplementowane w Wireless Charger Trio, bez konieczności indywidualnego wybudzania.Samsung nie poinformował, jak szybko będą ładowały się sprzęty na jego nowej ładowarce, ale można założyć, że. Stara podkładka na dwa sprzęty była w stanie ładować z mocą 12W – Koreańczycy prawdopodobnie zdążyli usprawnić swoją technologię.Niestety na tym etapie nie wiadomo również innej, istotnej kwestii –. Plotki mówią o tym, iż na terenie Europy akcesorium może zostać wycenione w granicach 99 euro za sztukę, co w przeliczeniu na złotówki dawałoby namCałkiem sporo, ale… kto nie lubi wygody związanej z ładowaniem bezprzewodowym?Oficjalna, sklepowa premiera nowej ładowarkiŹródło: SlashGear / fot. Samsung