ASUS ROG z całą linią wydajnych GeForce RTX 3000 i nowymi pomysłami

Firma chwali się, że na potrzeby GeForce RTX 3070, RTX 3080 i RTX 3090 zastosowała szereg ulepszeń względem poprzednich generacji, a także dobrze znane pożądane cechy. Jednym z nich jest zastosowanie we flagowych modelach trzech wentylatorów Axial-tech o specjalnej konfiguracji. Środkowy wiatrak zawiera pierścień blokujący o pełnej wysokości i 13 łopatek i kręci się w odwrotną stronę niż pozostałe mające 11 łopatek i pierścienie o połowie wysokości.

W serii ASUS ROG (Republic of Gamers) znalazło się miejsce dla kilku wariantów nowych kart graficznych bazujących na Nvidia Ampere. Więcej informacji o samejwe wczorajszej wiadomości, a teraz główną osią będą konstrukcje od ASUSa z serii Dual (w tym Dual OC), TUF Gaming i ROG Strix.

ASUS ROG Strx RTX 3090 / foto. ASUS

Poza tym na plecach grafik umieszczono otwór wentylacyjny. Dzięki temu nie dochodzi do turbulencji, a część powietrza zmierza od razu do wentylatorów wydmuchujących powietrze na zewnątrz z tyłu i góry obudowy komputera. We wcześniejszych modelach nie było takiego rozwiązania. Sekcja chłodzenia jest na tyle duża, że zajmuje mniej więcej 2,9 slotu.