Huawei szaleje z promocjami! Solidne przeceny na smartfony i laptopy

Huawei MateBook D 15 (2020) / foto. Instalki.pl

Laptopy w promocji:

Wszystkie te smartfony dostępne są do 13 września.„Akcja Edukacja” daje również okazję zakupu wydajnych laptopów z serii D – Huawei MateBook D 14 można kupić za 2599 zł, a MateBook D 15 – 2499 zł. W ofercie można znaleźć też Huawei MateBook 13 2020 za 4999 zł oraz Huawei MateBook X Pro 2019 w cenie 3799 zł.Dodatkowo, osoby, które do 13 września kupią na huawei.pl jeden z laptopów – Huawei MateBook X Pro 2020 lub Huawei MateBook 13 2020 - otrzymają unikalną koszulkę z podpisem Roberta Lewandowskiego. Ta oferta dotyczy też jednego ze smartfonów – Huawei P40 Pro+. Liczba koszulek jest ograniczona.W ofercie znajduje się też bogaty wybór smartwatchy, słuchawek i opasek sportowych.jest dostępny za 799 zł, najnowszy smartwatch Huawei Watch GT 2e za 599 zł , natomiast Huawei Watch GT – w cenie 499 zł . W skład oferty wchodzi również opaska sportowa Huawei Band 4, którą można teraz kupić za 129 zł. Smartwatche i opaski w nowych cenach dostępne są do 27 września.Ofertę dopełniają bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3, które do 27 września można kupić za 549 zł, a najnowsze FreeBuds 3i dostępne są w atrakcyjnej cenie - 399 zł.Źródło: Huawei