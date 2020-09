Samsung Galaxy Z Fold2 5G zaprezentowany. Taki powinien być Fold od początku!

Nowy składak wygląda rewelacyjnie.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G z solidnie udoskonalonymi ekranami





Samsung zmienił procesor, jednak aparat nie doczekał się większych zmian

Samsung Galaxy Z Fold2 5G ma udoskonaloną konstrukcję / Foto: Samsung

Samsung Galaxy Z Fold2 5G zasłużył na nowy numerek. Smartfon wygląda znacznie bardziej współcześnie, a to wszystko dzięki nowym ekranom i zaktualizowanemu wzornictwu. Poza tym Samsung wprowadził kilka usprawnień do specyfikacji.Gołym okiem widać, że wyświetlacz pomocniczy Samsunga Galaxy Z Fold2 5G jest znacznie większy. Ekran został zwiększony z 4,6 do 6,23 cala i tym razem zajmuje praktycznie cały przedni panel. Wygląda zdecydowanie nowocześniej niż u, gdzie mieliśmy do czynienia z wielkimi pasami startowymi.Samsung Galaxy Z Fold2 5G doczekał się większego ekranu dodatkowego / Foto: SamsungSamsung Galaxy Z Fold2 5G po rozłożeniu ujawnia elastyczny ekran główny o przekątnej 7,6 cala i rozdzielczości FHD+. Wykonano go w technologii Super AMOLED. Samsung chwali się, że zwiększono obsługiwane odświeżanie do 120 Hz, co zapewnia dużo płynniejszy obraz. Wypada także wspomnieć o zmniejszonych ramkach i dostosowaniu systemu pod składaną formę urządzenia.W Samsungu Galaxy Z Fold2 5G zainstalowano usprawniony zawias z miniaturowymi szczoteczkami znanymi z. Producent zaznacza jednak, że zostały ulepszone i wymagają mniej miejsca w obudowie.Samsung Galaxy Z Fold2 5G przede wszystkim napędzany jest szybszym i nowszym procesorem Snapdragon 865+ zamiast 855. Wspomaga go 12 GB RAM w towarzystwie 256 GB pamięci użytkownika. Oczywiście sprzęt obsługuje sieci 5G.W kwestii aparatów zmian doczekał się w zasadzie tylko moduł ultraszerokokątny, w którym zwiększono nieco rozmiar piksela kosztem rozdzielczości (spadła z 16 MP do 12 MP). Reszta się nie zmieniła i dalej mamy do czynienia z sensorem głównym 12 MP z OIS oraz aparatu z teleobiektywem 12 MP z powiększeniem 2x, również z optyczną stabilizacją obrazu. Zwróćcie uwagę na wygląd tylnej wysepki - jest bardzo podobna do tej, którą znajdziemy w Samsungu Galaxy Note 20.W Samsungu Galaxy Z Fold2 5G zainstalowano ponadto dwie kamerki selfie, po jednej na każdy ekran. Umieszczono je we wcięciach, a za przechwytywanie obrazu odpowiadają sensory 10 MP.